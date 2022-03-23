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Город (Москва и область)
27.03.2022, 13:13
49 деревьев повалил сильный ветер в Москве, повреждены автомобили
27 марта. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки сильным ветром повалено 49 деревьев, есть поврежденные автомобили, сообщ...
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Город (Москва и область)
24.03.2022, 12:43
Закон о дополнительных выплатах семьям погибших на Украине военных из Подмосковья принят Мособлдумой
24 марта. Mossovetinfo.ru - Мособлдума 24 марта приняла Закон о предоставлении семьям погибших на территориях Украины, ...
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Город (Москва и область)
23.03.2022, 10:38
Депутат Мосгордумы Артемьев выступил на заседании Мосгордумы с борта космической станции
23 марта, Mossovetinfo.ru - 23 марта 2022 года депутат Мосгордумы Олег Артемьев, пролетая над Японией и подлетая к Кури...