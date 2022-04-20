5 млн предварительных диагнозов помог поставить московским врачам цифровой сервис

20 апреля. Mossovetinfo.ru - Сервис системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР) в московских поликлиниках помог врачам поставить пять миллионов предварительных диагнозов, в том числе 1,6 миллиона в 2022 году, сообщает комплекс соцразвития. Сервис выступает помощником — окончательное решение остается за врачом.



Отмечается, что поддержка постановки диагноза цифровым сервисом экономит время и повышает точность диагностики.

Установлено, что диагноз предложенный СППВР подтверждается примерно в 70 процентах случаев, что является очень высоким показателем для подобных сервисов.