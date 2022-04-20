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Город (Москва и область)     20.04.2022 11:57

5 млн предварительных диагнозов помог поставить московским врачам цифровой сервис

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Теги:  Москва  медицина  цифра  СППВР  диагноз  власть  эффективность 

20 апреля. Mossovetinfo.ru - Сервис системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР) в московских поликлиниках помог врачам поставить пять миллионов предварительных диагнозов, в том числе 1,6 миллиона в 2022 году, сообщает комплекс соцразвития. Сервис выступает помощником — окончательное решение остается за врачом.

Отмечается, что поддержка постановки диагноза цифровым сервисом экономит время и повышает точность диагностики.
Установлено, что диагноз предложенный СППВР подтверждается примерно в 70 процентах случаев, что является очень высоким показателем для подобных сервисов.

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Теги: 
Москва  медицина  цифра  СППВР  диагноз  власть  эффективность 

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