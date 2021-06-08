Александр Соловьев уволен с поста главы Департамента ЖКХ Москвы

8 июня. Mossovetinfo.ru — Александр Соловьев освобожден от должны главы Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы по собственному желанию. Соответствующее распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина опубликовано на официальном сайте мэра и правительства столицы.



Соловьев был назначен главой департамента ЖКХ в мае 2019 года. До этого он работал в департаменте капитального ремонта.