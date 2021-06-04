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Город (Москва и область)     04.06.2021 12:12

Благотворительный сервис заработал в приложении «Моя Москва»

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Теги:  благотворительность  мобильные приложения  сервисы  Моя Москва 

4 июня. Mossovetinfo.ru — В мобильном приложении «Моя Москва» начал работать городской благотворительный сервис, сообщается на портале mos.ru.

С помощью сервиса москвичи могут сделать адресные пожертвования на счета 42 благотворительных организаций, которые занимаются помощью тяжело больным людям, людям с особенностями здоровья, малоимущим, людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, а также бездомным животным.

Ранее сервис работал на портале мэра и правительства Москвы. За полгода с его помощью было совершенно 17 тысяч пожертвований. В результате было принято решение запустить сервис в мобильном приложении.

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Теги: 
благотворительность  мобильные приложения  сервисы  Моя Москва 

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