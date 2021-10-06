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Город (Москва и область)     06.10.2021 15:13

Бочкарев: проехать БКЛ можно будет за 90 минут

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Теги:  метро  метрополитен  БКЛ  общественный транспорт 

6 октября. Mossovetinfo.ru – Полный круг по Большой Кольцевой линии метро можно будет проехать за 90 минут, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра столицы Андрея Бочкарева.

Бочкарев напомнил, что БКЛ станет самым масштабным проектом московского метрополитена, протяженность линии составит около 70 километров, всего на БКЛ будет 31 станция.

«За счет запуска БКЛ примерно на 30% разгрузится Кольцевая линия метро. Для большинства пассажиров время в пути сократится почти в два раза», - заявил заммэра.

В апреле в Москве открыли две станции БКЛ «Народное Ополчение» и «Мневники». А всего в течение 2021 года планируется открыть 11 станций БКЛ.

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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  БКЛ  общественный транспорт 

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