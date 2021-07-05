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Город (Москва и область)
05.07.2021, 14:38
Прививочный пункт в ГУМе закрыт
5 июля. Mossovetinfo.ru - В понедельник, 5 июля, в 14:00 в ГУМе закрылся прививочный пункт, в котором с 18 января можно бы...
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Город (Москва и область)
05.07.2021, 14:24
В Москве открылся один из крупнейших в Европе центров вакцинации
5 июля. Mossovetinfo.ru - В Гостином дворе открылся пункт вакцинации от коронавируса, в котором прививки могут получа...
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Город (Москва и область)
05.07.2021, 14:13
В Подмосковье начала работать система контроля за пунктами вакцинации
5 июля. Mossovetinfo.ru - Система контроля за пунктами вакцинации от коронавируса начала работать в Московской облас...