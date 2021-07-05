Более 100 человек умерли за сутки в Москве от COVID-19 - оперштаб

5 июля. Mossovetinfo.ru - В Москве за сутки умерли 106 человек с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.



В Москве выявлено 6 557 новых случаев заражения. За сутки госпитализировано 1385 человек. На ИВЛ находятся 735 человек.



В России выявлено 24 353 новых случая заражения, скончались 654 человека.