12:48 Город (Москва и область) Более 2,3 миллиона заявлений подано москвичами на участие в онлайн-голосовании
12:06 Город (Москва и область) Воробьев заявил о закрытии общежития для мигрантов в Сергиевом Посаде
12:05 Власть Путин сообщил, что должен уйти на самоизоляцию из-за случаев COVID-19 в его окружении
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11:43 Общество «Справедливая Россия» и КПРФ могут взять более чем по 10 одномандатных округов на выборах в Госдуму
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10:18 В России В России упали розничные продажи пива