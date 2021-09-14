Более 2,3 миллиона заявлений подано москвичами на участие в онлайн-голосовании

14 сентября. Mossovetinfo.ru – Более 2,3 миллиона человек подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах в Москве, следует из данных сервиса по наблюдению за регистрацией на онлайн-голосование. Проголосовать можно будет только на портале mos.ru.



Подать заявку на участие в ДЭГ можно было до конца дня 13 сентября. Избиратели, которые не подали заявки, смогут отдать свой голос на избирательных