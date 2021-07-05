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Город (Москва и область)     05.07.2021 15:37

Более 3 млн москвичей привились первым компонентов вакцины от COVID-19

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Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцинация  Сергей Собянин 

5 июля. Mossovetinfo.ru - Более 3 миллионов москвичей получили первый компонент вакцины от коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщается на портале mos.ru.

По словам Собянина, это хороший шаг чтобы защитить себя в условиях пандемии коронавируса. Мэр также поблагодарил москвичей, которые ответственно отнеслись к своему здоровью и здоровью своих близких.

Ранее сообщалось, что в Гостином дворе открылся самый большой в России и один из крупнейших в Европе центров вакцинации от коронавируса.

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Карта места

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцинация  Сергей Собянин 

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