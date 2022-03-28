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Город (Москва и область)     28.03.2022 19:56

Более 40 тысяч сотрудников учреждений соцзащиты Москвы смогут пройти обучение онлайн

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Теги:  Москва  соцсфера  обучение  онлайн 

28 марта. Mossovetinfo.ru - В сегменте социальной сферы города Москвы запущена цифровая платформа «ИДПО. Знания», которая объединила более 80 образовательных программ, предлагаемых Институтом дополнительного профобразования (ИДПО) для сотрудников социальной сферы.

Новая платформа позволит более 40 тысяч сотрудников учреждений соцзащиты пройти обучение онлайн, сообщает пресс-центр Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Отмечается, что новую систему протестировала пилотная группа из 2 тысяч слушателей. В ближайшее время платформа будет доступна в мобильном приложении.

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Теги: 
Москва  соцсфера  обучение  онлайн 

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