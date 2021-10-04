Более 4,4 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве

4 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки выявлено 4 410 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб. Это максимальные показатели с середины июля. За сутки госпитализированы 979 человек. На ИВЛ находятся 443 человека.



Выздоровели еще 1 956 человек. За сутки в столице скончались 66 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.