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Город (Москва и область)     17.06.2021 12:12

Более 500 больных с COVID-19 находятся на аппаратах ИВЛ в Москве

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Теги:  коронавирус  COVID-19  статистика 

17 июня. Mossovetinfo.ru — В Москве на аппаратах ИВЛ находится 532 пациента с коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

За прошедшие сутки в Москве выявлено 6 195 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализировано 1 854 человека, скончались в результате заболевания 73 человека. Кроме того, за сутки от коронавируса вылечились 3636 пациентов из числа заболевших ранее.

Днем ранее на аппаратах ИВЛ находился 481 человек. Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила в среду о резком росте числа госпитализаций больных коронавирусом. По словам Раковой, по еженедельному объему госпитализаций Москва почти вышла на пиковые значения мая и декабря прошлого года.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  статистика 

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