 
Актуальные темы:
Город (Москва и область)     03.06.2021 10:15

Более 6 тыс человек получили новую профессию в столице благодаря школе нянь

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  профессиональное обучение  профессии  няня 

3 июня. Mossovetinfo.ru — Более шести тысяч человек получили новую профессию в Москве благодаря школе нянь, сообщается на портале mos.ru.

Помощник по уходу за детьми - одна из самых востребованных профессий в Москве, ежегодно в столице на работу нанимают около 700 тысяч нянь. В среднем они зарабатывают порядка 75 тысяч рублей, максимальная зарплата может составлять 120 тысяч рублей. При почасовой оплате средняя зарплата няни в Москве составляет 400 рублей в час. При этом, новые вакансии появляются практически ежедневно.

Школа нянь была организована сервисом «Бабушка на час» при центре занятости «Моя карьера». Всего прошло уже пять потоков обучения, в рамках которых обучение проводится бесплатно. Отмечается, что слушатели в школе самого разного возраста: от 22 до 74 лет. При этом треть слушателей составляют мужчины.

Шестой поток обучения профессии няни стартует 7 июня. Записаться на бесплатное обучение можно на сайте сервиса «Бабушка на час».

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
профессиональное обучение  профессии  няня 

Возврат к списку

Лента новостей

11:57 В России В России планируют ввести новый штраф для автомобилистов

11:13 В России Минпромторг: в России могут производить до 30 миллионов доз «Спутника V» в месяц

11:00 Происшествия «Зацепер» погиб на крыше электрички на станции Крюково

10:46 Город (Москва и область) Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

10:15 Город (Москва и область) Более 6 тыс человек получили новую профессию в столице благодаря школе нянь

Актуальные материалы

08:48 Город (Москва и область) Москвичи могут бесплатно пройти медицинское обследование в павильонах «Здоровая» Москва»

08:13 Город (Москва и область) Началось благоустройство острова Балчуг

11:04 Общество Синоптики рассказали о погоде в Москве летом 2021 года

10:27 Город (Москва и область) Коммерческие перевозчики выходят еще на 22 маршрута в Москве

09:11 В мире Россия в июне возобновит авиасообщение с Великобританией и еще с семью странами

10:25 Город (Москва и область) Оформить пособие по рождению ребенка можно будет в электронном виде

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru