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Город (Москва и область)     28.09.2021 12:08

Число госпитализаций в Москве продолжает расти — оперштаб

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Теги:  коронавирус  COVID-19  госпитализация  статистика 

28 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве продолжает расти число пациентов, госпитализированных в результате заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб

За прошедшие сутки в Москве был зафиксирован 2 541 новый случай заражения коронавирусом. Был госпитализирован 971 человек. Это максимальный показатель госпитализаций за сутки с 3 августа, когда сообщалось о госпитализации 1 030 человек.

Также за прошедшие сутки в Москве от коронавируса вылечились 1 886 пациентов из числа заболевших ранее. Скончались в результате заболевания 63 человека.

Ранее стало известно, что в России зафиксирована максимальная смертность от коронавируса за сутки за все время пандемии.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  госпитализация  статистика 

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