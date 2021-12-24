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Город (Москва и область)     24.12.2021 08:52

До 450 рублей в час выросла в Москве стоимость платной парковки на ряде улиц

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Теги:  Москва  парковка  стоимость  Московский паркинг 

24 декабря. Mossovetinfo.ru - На 53-х улицах центра Москвы, главным образом в северо-западной части центра – между Новым Арбатом и Большой Лубянкой, с пятницы 24 декабря выросла стоимость платной парковки.

Как ранее сообщало ИА МОССОВЕТ, днем с 08:00 до 21:00, час парковки теперь будет стоить 450 рублей. Ранее парковка там стоила 380 рублей в час.

В число улиц, где стоимость парковки повысилась, вошли Неглинная, Большая Никитская, Театральная площадь.

Также с 1 января стоимость эвакуации машин, которые нарушают правила парковки, изменится на 4%.

Напомним, система платных парковок в Москве начала действовать с 2012 года. Оператором, взимающим плату за парковку, является компания «Московский паркинг».

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Карта места

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Теги: 
Москва  парковка  стоимость  Московский паркинг 

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