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Город (Москва и область)     09.06.2021 17:48

Два дополнительных КТ-центра открылись в Москве из-за ухудшения ситуации с COVID-19

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Теги:  коронавирус  COVID-19  Анастасия Ракова  поликлиники  КТ-центры 

9 июня. Mossovetinfo.ru — В поликлиниках Москвы в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом, усиливают мощности по диагностике коронавирусной инфекции, сообщила журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.

«Со вчерашнего дня на базе двух поликлиник мы создали два КТ-центра. В случае необходимости на базе других поликлиник соответствующие КТ-центры будут развернуты», - заявила Ракова.

Ракова также отметила, что рост заболеваемости коронавирусом эпидемиологи связывают с тем, что граждане не соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы. В тоже время вице-мэр подтвердила слова мэра Москвы о том, что власти города не собираются вводить локдаун несмотря на рост заболеваемости COVID-19.

При этом, Ракова подчеркнула, что сейчас, в отличие от прошлого года, каждый может защитить себя от заболевания, сделав прививку от коронавируса.

Ранее оперативный штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Москве было выявлено 4 124 новых случая заражения коронавирусом. Это максимальное число новых случаев заболевания с 15 января. Кроме того, в целом по России за сутки было выявлено максимальное число новых случаев заболевания с 6 марта.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что ситуация с коронавирусом в Москве.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  Анастасия Ракова  поликлиники  КТ-центры 

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