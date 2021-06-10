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Город (Москва и область)     10.06.2021 14:03

Два речных маршрута запустят в Москве в 2022 году

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Теги:  Москва-река  общественный транспорт  маршруты 

10 июня. Mossovetinfo.ru — С 2022 года в Москве запустят два городских речных маршрута, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта.

В сообщении указано, что развитие регулярного речного транспорта входит в планы городских властей.

Первый маршрут будет проходить от парка «Фили» до Киевского вокзала. Второй маршрут пройдет от Новоданиловской набережной до Печатников.

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Карта места

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Теги: 
Москва-река  общественный транспорт  маршруты 

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