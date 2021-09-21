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Город (Москва и область)     21.09.2021 12:33

Единый миграционный центр в Красногорске переедет на новую площадку

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Теги:  мигранты  Московская область  Подмосковье  миграционный центр  переезд 

21 сентября. Mossovetinfo.ru – Единый миграционный центр в деревне Путилково под Красногорском в ноябре переедет на новую площадку, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на зампреда правительства Московской области - руководителя главного управления региональной безопасности Романа Каратаев.

На совещании у губернатора региона Андрея Воробьева, Каратаев рассказал, что для миграционного центра подобрали новую удобную площадку.

«В ноябре месяце мы должны переехать на новую площадку и миграционный центр в Путилково перестанет работать», - заявил Каратаев.

Ежедневно в миграционный центр приезжают сотни мигрантов для оформления патентов на работу Местные жители просили убрать центр из деревни Путилково, они жаловались на угоны автомобилей, нелегальную торговлю, домогательства к несовершеннолетним.

Ранее Воробьев пообещал взять ситуация с мигрантами в Подмосковье под жесткий контроль.

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Теги: 
мигранты  Московская область  Подмосковье  миграционный центр  переезд 

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