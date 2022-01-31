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Город (Москва и область)     31.01.2022 09:40

Экологически опасная школа-новостройка на Пресне (ЦАО), простоявшая 10 лет, будет снесена

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Теги:  Москва  школа  снос  Пресня  ЦАО  экология 

31 января. Mossovetinfo.ru - Неэксплуатируемое с 2011 года здание школы по адресу: Стрельбищенский пер., вл. 14 (ЦАО) будет снесено для строительства здания детского сада. Об этом сообщила пресс-служба Москомстройинвеста со ссылкой на слова председателя Анастасии Пятовой. Такое решение приняла градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным.

В 2011 году ИА МОССОВЕТ сообщило, что городские власти вынуждены принять решение о закрытии новой школы, построенной в Центральном округе Москвы в 2010 году. Новое здание школы возведено на месте снесенной в 2008 году одной из старейших школ, которая носила имя Героев Советского Союза Живова Анатолия Павловича и Костикова Юрия Николаевича. Оба они были воспитанниками школы этой школы и добровольно ушли на фронт. В школе был музей Боевой Славы, где традиционно проводились встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и уроки Мужества.

С 23 мая 2011 года учреждение было закрыто по предписанию Роспотребнадзора в связи с многократным превышением предельно допустимой концентрации аммиака в воздухе. До этого в новой школе перекрашивались стены, но это не помогло устранить запах аммиака.

О том по какой причине новостройка оказалась не пригодной к эксплуатации и понес ли кто-то за это ответственность, - городские власти не сообщали.

Фото: Яндекс.карты


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Теги: 
Москва  школа  снос  Пресня  ЦАО  экология 

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