29 июня. Mossovetinfo.ru - В Москве появились мошеннические схемы обхода требований городских властей о допуске в заведения общепита и на массовые мероприятия по QR-кодам, сообщает «Коммерсантъ»
.
Мошенники стали использовать генераторы QR-кодов, которые привязаны к сайтам, имитирующим сайты госуслуг.
По данным «Серчинформ», количество доменных имен, имитирующих «Госуслуги», уже заметно выросло — до 29. При этом, в мае подобных сайтов было зафиксировано всего два.
При этом отмечается, что в настоящее время, для сканирования QR-кодов используются обычные смартфоны. При большом потоке проверяющие сотрудники заведений не смогут со 100-процентной точностью отследить, куда ведет заложенная в QR-коде ссылка: на сайт госуслуг или на имитирующий госуслуги ресурс.
Начальник отдела информационной безопасности «Серчинформ» Алексей Дроз выразил мнение, что для проверки кодов необходимо использовать специальный софт, который будет автоматически будет отсекать все фальшивые коды.
В департаменте информационных технологий Москвы считают, что использование поддельных QR-кодов подпадает под статью об использовании поддельных документов. Однако юристы, опрошенные «Коммерсантом» так не считают.
Член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Липин разъяснил, что статья о поддельных документах может относиться к бумажным документам на официальных бланках, утвержденных госстандартом, либо к электронным документам, подписанным электронной цифровой подписью.
Однако, QR-код не является документом, поэтому его подделка не попадает под данную статью закона.
С 28 июня посещать московские кафе и рестораны, а также массовые мероприятия численностью более 500 человек, можно только при наличии QR-кода
, подтверждающего наличие защиты от коронавируса.
Ранее сообщалось
, что в Москве начали продавать поддельные QR-коды.