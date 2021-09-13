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Город (Москва и область)
13.09.2021, 12:04
Все рейсы «Аэроэкспресса» в аэропорт Внуково отменят 18 сентября
13 сентября. Mossovetinfo.ru – В субботу, 18 сентября, отменяются все рейсы «Аэроэкспресса» от Киевского вокзала до аэ...
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Город (Москва и область)
13.09.2021, 11:59
Власти Москвы не планируют вводить масштабную систему распознавания лиц в школах
13 сентября. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы не планируют вводить систему распознавания лиц во всех московских школа...
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Город (Москва и область)
13.09.2021, 11:01
Еще пять линий московского метро подключили к тестированию системы Face Pay
13 сентября. Mossovetinfo.ru – К тестированию системы оплаты проезда с помощью биометрических данных Face Pay подключил...