Фан-зона в Лужниках возобновит работу 26 июня

25 июня. Mossovetinfo.ru - Фан-зона в Лужниках для просмотра матчей чемпионата Европы по футболу возобновит свою работу 26 июня.



Попасть в фан-зону смогут только болельщики, защищенные от коронавируса. Это означает, что у болельщиков должен быть QR-код, который подтверждает, что человек прошел вакцинацию от коронавируса, переболел коронавирусом не более 6 месяцев назад или имеет отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более 72 часов назад.



Получить QR-rjl можно будет с использованием:



– электронной медицинской карты г. Москвы

– портала mos.ru,

– ресурса ЕМИАС.ИНФО,

– единого портала государственных и муниципальных услуг или специализированного приложения «Госуслуги.Стопкоронавирус»,

– в регистратуре городской поликлиники.



Бумажные справки или сертификаты вакцинации не будут приниматься в качестве подтверждения защиты от коронавируса.



Данные меры приняты для предотвращения распространения коронавируса в фан-зоне.