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Город (Москва и область)     31.12.2021 14:48

Где в час ночи в 15 окружных парках Москвы засверкают новогодние салюты, фейерверки - список

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Теги:  Москва  фейерверки  салют  транспорт  собаки  список  где 

31 декабря. Mossovetinfo.ru - Новогодние фейерверки в ночь на 1 января 2022 года в Москве запустят в 26 локациях - на 11 городских площадках и в 15 парках, сообщают московские власти.

Первый высотный фейерверк в Москве начнется на Москворецкой набережной в 00:00.

Новогодние салюты, фейерверки в 15 окружных парках Москвы запустят в час ночи.

Всего прогремит более 30 тыс. пиротехнических залпов.

Напомним, что многие собаководы допускают ошибку, решив взять своих питомцев посмотреть новогодний салют. Громкость фейерверков, как показывает практика, может испугаться даже тренированных собак, поскольку у животных на генетическом уровне заложен страх перед резким шумом. Поэтому выгуливать собаку лучше заблаговременно - до наступления периода запуска петард и фейерверков.

В новогоднюю ночь метрополитен Москвы и наземный транспорт продлили время своей работы.


Список локаций фейерверков в Москве 1 января 2022 года:

ЦЕНТР
1. Москворецкая набережная
2. Сад «Эрмитаж», ул. Каретный ряд, 3
3. Парк Горького
4. Таганский парк
5. Красногвардейские пруды
6. Сад имени Баумана

ЗАПАД
7. Поклонная гора
8. Парк «Фили»
СЕВЕРО-ЗАПАД
9. Парк «Митино»
10. Парк «Северное Тушино» — улица Свободы, дома 50‒70
ЗЕЛЕНОГРАД
11. Озерная аллея

СЕВЕР
12. «Ходынское поле»

ЮГО-ЗАПАД
13. Район Южное Бутово
14. ул. Воронцовский парк

ЮГ
15. Парк имени Ю. М. Лужкова — проспект Андропова, дом 58а

ЮГО-ВОСТОК
16. Район Печатники — акватория реки Москва
17. Парк «Кузьминки-Люблино» — ул. Заречье, 3

ВОСТОК

18. Измайловский парк
19. Район Измайлово. Городок имени Баумана
20. Перовский парк
21. Парк «Сокольники»

СЕВЕРО-ВОСТОК
22. ВДНХ
23. Бабушкинский парк
24. Лианозовский парк

ТРОИЦКИЙ И НОВОМОСКОВСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
25. Ул.Физическая неподалеку от Пожарной части
26. Около Центра спорта «Московский».

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Теги: 
Москва  фейерверки  салют  транспорт  собаки  список  где 

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