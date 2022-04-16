Губернатор Подмосковья Воробьев заработал более 253 миллионов рублей за 2021 год

16 апреля. Mossovetinfo.ru - Губернатор Московской области Андрей Воробьев заработал за 2021 год более 253,8 миллионов рублей, мэр Москвы Сергей Собянин заработал за 2021 год 8,2 миллиона рублей. Это следует из информации о декларировании доходов должностных лиц, опубликованной на сайтах соответствующих региональных органов власти.