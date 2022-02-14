К концу недели в Москве и области начнется оттепель

14 февраля. Mossovetinfo.ru - Температура воздуха к концу предстоящей недели установится в московском регионе около 3-5 градусов тепла, сообщается на сайте «Метеовести». Такая погода продержится до конца февраля и в марте.



К четвергу атлантический циклон принесет тепло, осадки снег и дождь и ночные температуры не будут ниже нуля градусов. Также в период прихода циклона ожидается резкое падение давления воздуха, сильный ветер. С пятницы воздух прогреется до до +5°С, и такое аномальное тепло соответствует для московского региона температурам начала апреля.