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Город (Москва и область)     14.02.2022 08:26

К концу недели в Москве и области начнется оттепель

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Теги:  Москва  Московская область  погода  аномалии 

14 февраля. Mossovetinfo.ru - Температура воздуха к концу предстоящей недели установится в московском регионе около 3-5 градусов тепла, сообщается на сайте «Метеовести». Такая погода продержится до конца февраля и в марте.

К четвергу атлантический циклон принесет тепло, осадки снег и дождь и ночные температуры не будут ниже нуля градусов. Также в период прихода циклона ожидается резкое падение давления воздуха, сильный ветер. С пятницы воздух прогреется до до +5°С, и такое аномальное тепло соответствует для московского региона температурам начала апреля.

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Теги: 
Москва  Московская область  погода  аномалии 

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