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Город (Москва и область)     28.06.2021 08:21

Кафе и рестораны в Москве с 28 июня можно посетить только при наличии QR-кода

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Теги:  кафе  рестораны  коронавирус  COVID-19 

28 июня. Mossovetinfo.ru – Кафе и рестораны в Москве, а также массовые мероприятия численностью более 500 человек с 28 июня смогут посещать только люди, которые имеют защиту от коронавируса.

В указе мэра Москвы Сергея Собянина говорится, что в заведения общепита пустят только тех, кто сделал прививку от коронавируса, переболел в последние шесть месяцев или имеет отрицательные ПЦР-тест.

При входе в заведение нужно будет показать специальные QR-код, по которому можно будет проверить всю необходимую информацию. При этом, летние кафе и открытые веранды можно посетить без QR-кода до 12 июля. 

Как будут работать QR-коды для посещения кафе и ресторанов в Москве

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Теги: 
кафе  рестораны  коронавирус  COVID-19 

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