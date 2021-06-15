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Город (Москва и область)     15.06.2021 08:11

Как будут работать поликлиники в Москве с 15 по 19 июня

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Теги:  поликлиники  детские сады  здравоохранение  больницы  дети 

15 июня. Mossovetinfo.ru – Все поликлиники и другие медицинские учреждения в Москве с 15 по 19 июня будут работать по обычному графику. Также в обычном режиме будут работать детские сады.

ЕГЭ также продолжат сдавать в обычном формате. При этом городские учреждения дополнительного образования работать не будут.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил дни с 15 по 19 июня нерабочими, а также ввел новые ограничения в рамках борьбы с распространением коронавируса.


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Карта места

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Теги: 
поликлиники  детские сады  здравоохранение  больницы  дети 

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