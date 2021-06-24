 
Актуальные темы: коронавирус вакцина
Город (Москва и область)     24.06.2021 13:54

Как будут работать QR-коды для посещения кафе и ресторанов в Москве

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  общепит  оперативный штаб  QR-коды 

24 июня. Mossovetinfo.ru - Операштаб Москвы по борьбе с коронавирусом разъяснил, как будут работать QR-коды для посещения ресторанов и массовых мероприятий.

Когда начнут пускать только по кодам?

Предъявлять QR-код на входе в заведение общественного питания и массовое мероприятие необходимо с 28 июня.

Когда можно получить QR-код?

25 июня - начало выдачи региональных QR-кодов. При этом QR-коды, полученные на портале госуслуг в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус» до 25 июня также действительны.

Кто может получить QR-код?

Получить QR-код для посещения заведений общественного питания и массовых мероприятий численностью более 500 человек могут:

прошедшие вакцинацию вторым компонентом вакцины (или однокомпонентной вакциной), зарегистрированной в РФ,
переболевшие COVID-19, у которых с даты выздоровления прошло не более полугода (180 дней) - по данным официального регистра переболевших,
имеющие отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного в лабораториях Москвы, которые передают данные о результатах ЕМИАС (срок действия - 3 календарных дня с даты получения результата).

Для всех заведений используется один QR-код. Срок действия QR-кода указан на самом коде. Если владелец QR-кода заболел коронавирусом, действие его QR-кода может быть приостановлено.

Я переболел меньше 6 месяцев назад, где мне взять QR-код?

Если Вы переболели в Москве, у вас есть московский полис ОМС или прикрепление к московской поликлинике, ваши данные есть в региональном и федеральном регистре переболевших. Соответствующий QR-код вы можете получить:

в вашей электронной медицинской карте (http://mos.ru/city/projects/medcarta/) в разделе “Цифровой сертификат”,
в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО»,
в поликлинике (обратившись в регистратуру или распечатав QR-код в инфомате).

Если вы болели не в Москве, или наблюдались в частном, федеральном или ведомственном учреждении, а также в случае отсутствия московского полиса ОМС или прикрепления к московской поликлинике, вы можете воспользоваться сервисом для получения QR-кода на портале mos.ru по ссылке immune.mos.ru, который начнет работать 25 июня. Если человек не обращался к врачу или переболел бессимптомно, получить QR-код он не сможет. Справка о наличии антител к COVID-19 не является основанием для доступа в заведения общепита.

У меня отрицательный ПЦР-тест, где взять QR-код?

Такой QR-код могут получить только граждане, сдавшие ПЦР-тест в одной из городских поликлиник или лабораторий города Москвы, передающих данные в ЕМИАС. Список таких лабораторий опубликован на сайте https://mosgorzdrav.ru/covid-test.

QR-код в этом случае можно получить:

в вашей электронной медицинской карте (http://mos.ru/city/projects/medcarta) в разделе “Цифровой сертификат”,
в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО»,
в поликлинике (обратившись в регистратуру или распечатав QR-код в инфомате),
в специальном сервисе на портале mos.ru по ссылке immune.mos.ru.

Как получить QR-код через портал mos.ru?

Зайдите на форму получения QR-кода через раздел “Услуги” на mos.ru или по ссылке immune.mos.ru,
Пройдите авторизацию используя логин и пароль от портала mos.ru или от портала gosuslugi.ru,
ФИО, дата рождения, СНИЛС, контактные данные загрузятся автоматически из личного кабинета,
Подтвердите согласие с условиями получения сервиса,
Вы сразу получите QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации, перенесенное заболевание COVID-19 или наличие отрицательного результата пройденного ПЦР-теста. QR-код можно отправить на свою электронную почту, распечатать на принтере или сохранить на свой смартфон.

Я вакцинирован, где взять QR-код?

Если Вы вакцинированы в России, одной из зарегистрированных на территории РФ вакцин, медицинское учреждение обязано внести данные о вакцинации в федеральный регистр вакцинированных.

Если вы прошли вакцинацию в пунктах работы медицинских бригад, подведомственных Депздравоу Москвы, у вас московский полис ОМС или прикрепление к московской поликлинике, то сертификат вакцинации будет доступен:

в электронной медицинской карте в разделе «Цифровой сертификат»,
в приложении «ЕМИАС.ИНФО»,
в поликлинике (вы можете обратиться в регистратуру или распечатать QR-код в инфомате),
на портале gosuslugi.ru,
в мобильном приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус».

Если вы прошли вакцинацию в других медучреждениях на Москвы (частных, ведомственных или федеральных), или в другом регионе, а также если у Вас нет московского полиса ОМС или прикрепления к московской поликлинике, то QR-код доступен:

на портале gosuslugi.ru,
в мобильном приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус»,
вы можете воспользоваться сервисом для получения QR-кода на портале mos.ru по ссылке immune.mos.ru, который начнет работать 25 июня.

Если ваши данные не найдены - необходимо обратиться в медучреждение, где была сделана прививка. Бумажный сертификат о вакцинации не является основанием для доступа в заведение общепита.

Где граждане без московского полиса и не прикреплённые к московским поликлиникам могут получить QR-код?

Те, кто не посещают городские медицинские учреждения, не имеют московского полиса ОМС, а также иногородние граждане могут запросить QR-код через портал mos.ru.

Где пройти вакцинацию иностранным гражданам? (Работающим и проживающим на территории Москвы)

Сразу после принятия решения Правительством Российской Федерации о возможности применения вакцин, зарегистрированных в России, иностранным гражданам, в Москве заработают пункты платной вакцинации иностранных граждан. В настоящее время проводится организационная работа по развертыванию таких прививочных пунктов на базе миграционного центра и вблизи ТК Садовод.

Где иностранным гражданам получить QR-код, если не вакцинирован?

Если иностранный гражданин перенес заболевание в России, или сдал ПЦР-тест в одной из лабораторий, подключенных к системе ЕМИАС, он может получить QR код в специальном сервисе на портале mos.ru по ссылке immune.mos.ru.

Где получить QR-код гражданам с антителами без отметки в ЕМИАС о заболевании?

Если данные о заболевании коронавирусом отсутствуют в федеральном регистре заболевших, то гражданин не сможет получить QR-код, как переболевший.

Для посещения заведений общепита и мероприятий несовершеннолетними детьми тоже необходим QR-код?

Если ребенок, не достигший 18 лет, посещает заведение или мероприятие с родителями, имеющими QR-код, самому ребенку для прохода код не нужен.

Без родителей дети могут пройти только при наличии QR-кода по результатам отрицательного ПЦР-теста или подтвержденного факта заболевания коронавирусом в течение последних 6 месяцев (если информация о пациенте есть в региональном или федеральном регистре переболевших). QR-код будет доступен:

в электронной медкарте ребенка в разделе «Цифровой сертификат»,
в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО»,
в поликлинике (обратившись в регистратуру или распечатав QR-код в инфомате),
в специальном сервисе на портале mos.ru по ссылке immune.mos.ru

Доступ к медкарте могут оформить родители или опекуны https://www.mos.ru/city/projects/medcarta/

Является ли вакцина иностранного государства основанием для получения QR-кода и как действовать, если гражданин вакцинирован в другом государстве?

Получить QR-код можно по итогам вакцинации только одной из зарегистрированных на территории РФ вакцин. В случае, если гражданин вакцинирован в другом государстве другой вакциной, он может сдать ПЦР-тест для получения QR-кода.

Где опубликован список лабораторий, сдав ПЦР-тест в которых, можно получить QR-код?

Перечень лабораторий, передающих результаты ПЦР в ЕМИАС, опубликован на сайте Депздрава по ссылке: https://mosgorzdrav.ru/covid-test

Будет ли распространяться ограничение на продуктовые магазины и аптеки?

Действующий указ Мэра Москвы № 35-УМ от 22 июня не распространяет действие на продуктовые магазины и аптеки.

Необходим ли QR-код туристу (пассажиру), у которого пересадка на рейс в Москве?

Если турист планирует посетить заведение общепита и мероприятия в Москве, действие Указа распространяется и на него.

Как использовать QR-код?

Посетителю QR-код необходимо сохранить на телефоне или распечатать. Сотрудник, ответственный за допуск посетителей, отсканирует QR-код камерой смартфона.

Необходимо ли предъявлять QR-код при посещении ресторана в отеле?

Нет, проживающим при посещении точек общественного питания в гостиницах и хостелах QR-код не нужен, если в эти помещения отсутствует доступ иных граждан.

Необходимо ли предъявлять QR-код при офисной столовой или студенческом кафе?

Нет, QR-код не нужен, если столовая, буфет или кафе находится на территории предприятия и предназначено для работников или обучающихся, а также отсутствует доступ в такие помещения других граждан.

Летние веранды тоже будут работать только по QR-кодам?

С 24 июня по 11 июля (включительно) допускается посещение сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания без предъявления QR-кода.

Дети до 18 лет смогут попасть в общепит по ПЦР-тесту?

Да, во всех детских городских поликлиниках, а также других медицинских организациях, подключенных к ЕМИАС, можно пройти ПЦР-тестирование вне зависимости от возраста.

Если человек заболел, когда у него появится QR-код?

После выздоровления пациента медучреждение вносит соответствующую информацию в ЕМИАС, и он может получить QR-код на следующий день.

Как может получить QR-код человек, у которого нет смартфона, Интернета, или просто не умеющий пользоваться сервисами?

Пациенты, прикрепленные к московским поликлиникам, могут получить распечатанный QR-код, обратившись в регистратуру или распечатав его самостоятельно в инфомате поликлиники.

Куда обращаться, если возникли проблемы с получением QR-кода?

Необходимо воспользоваться сервисом для получения QR-кода на портале mos.ru, который начнет работать 25 июня по ссылке immune.mos.ru. Если QR-код не будет найден, нужно проверить корректность указанных данных. Если данные корректные, а QR-код не сформирован, будет доступна ссылка для отправки обращения в техподдержку.

Не смог получить QR-код по итогам вакцинации. Куда обращаться?

Необходимо обратиться медучреждение, где была сделана прививка, для проверки внесения данных в федеральный регистр вакцинированных.

Не смог получить QR-код по факту заболевания в течение последних 6 мес. Куда обращаться?

Необходимо обратиться в медорганизацию, в которой вы наблюдались, для проверки внесения ваших данных в регистр переболевших.

Не смог получить QR-код по факту отрицательного ПЦР. Куда обращаться?

Если вы сдавали ПЦР-тест в одной из лабораторий (https://mosgorzdrav.ru/covid-test), подключенных к ЕМИАС, но не можете получить QR-код, необходимо обратиться в эту медорганизацию для проверки корректности переданных данных в ЕМИАС.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  общепит  оперативный штаб  QR-коды 

Возврат к списку

Лента новостей

13:54 Город (Москва и область) Как будут работать QR-коды для посещения кафе и ресторанов в Москве

13:11 Власть Песков назвал инцидент с британским кораблем сознательной провокацией

11:49 Город (Москва и область) В Москве третьи сутки подряд фиксируется максимальное число смертей от COVID-19

11:30 Общество Аномальная жара в центральной России может продлиться до конца июня

10:58 Общество Более половины россиян поддерживает ограничение скорости в городах до 30 км/ч - опрос

Актуальные материалы

09:39 Город (Москва и область) В павильонах «Здоровая Москва» с 21 июня временно можно сделать только прививку от COVID-19

10:18 Город (Москва и область) Собянин отменил с 21 июня режим нерабочих дней в Москве

13:20 Общество Миронов: фракция «СР» в Госдуме уверенно занимает второе место по количеству внесенных и принятых законов

08:24 Город (Москва и область) Как будут работать центры госуслуг «Мои документы» с 15 по 19 июня

08:11 Город (Москва и область) Как будут работать поликлиники в Москве с 15 по 19 июня

11:32 Город (Москва и область) Сделавшие прививку от коронавируса в Москве получат шанс выиграть автомобиль

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru