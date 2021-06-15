09:07 Город (Москва и область) В Гидрометцентре рассказали, когда москвичи смогут открыть купальный сезон
08:24 Город (Москва и область) Как будут работать центры госуслуг «Мои документы» с 15 по 19 июня
08:11 Город (Москва и область) Как будут работать поликлиники в Москве с 15 по 19 июня
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11:05 Город (Москва и область) В Москве выявили более 6,5 тысячи новых случаев коронавируса
08:24 Город (Москва и область) Как будут работать центры госуслуг «Мои документы» с 15 по 19 июня
08:11 Город (Москва и область) Как будут работать поликлиники в Москве с 15 по 19 июня
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