17 сентября. Mossovetinfo.ru - Адреса избирательных участков на выборых в Государственную Думу РФ восьмого созыва по Медведковскому одномандатному избирательному округу № 200. В выборах по данному округу могут принять участие жители районов Алтуфьевский, Бибирево, Лианозово, Отрадное, Северное Медведково, Северный, Южное Медведково.КАНДИДАТЫ. Медведковский одномандатный избирательный округ №200:
Анисимкова Полина Николаевна («Зелёные»)
Арбузов Андрей Александрович («Гражданская Платформа»)
Бабушкин Андрей Владимирович( «Яблоко»)
Вельмакин Михаил Вадимович («Зелёная альтернатива»)Загребной Юрий Леонтьевич («Справедливая Россия — За правду»)
Запотылок Евгений Васильевич («Новые люди»)
Орлов Михаил Викторович («Коммунисты России»)
Парфенов Денис Андреевич (КПРФ)
Певцов Дмитрий Анатольевич Самовыдвижение
Степкин Евгений Валериевич (ЛДПР)
Выборы депутатов Госдумы 2021. Округ 200. Где голосовать
РАЙОН АЛТУФЬЕВО
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 500
Место голосования: Путевой проезд, дом 10А (ГБОУ Школа № 305)
Адреса домов (номера домовладений):
Алтуфьевское шоссе, дом № 77 (корпус 1),
Путевой проезд, дома № 2, 4, 6, 8, 10, 12,
Черского проезд, дома № 1, 3, 5, 7, 9, 11.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 501
Место голосования: Путевой проезд, дом 10А (ГБОУ Школа № 305)
Адреса домов (номера домовладений):
Поморская улица, дома № 46, 50,
Путевой проезд, дома № 14, 14 (корпус 1), 16, 18; 20 (корпус 1), 22, 22а,
Черского проезд, дома № 13, 15, 17, 21а.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 502
Место голосования: Путевой проезд, дом 10А (ГБОУ Школа № 305)
Адреса домов (номера домовладений):
Путевой проезд, дома № 24, 26, 26 (корпус 2), 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 38а.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 503
Место голосования: Инженерная улица, дом 16 (ГБОУ Школа №305)
Адреса домов (номера домовладений):
Инженерная улица, дом № 9,
Путевой проезд, дома № 38, 40 (корпуса 1 ,2, 3), 42,
проезд Черского, дом № 27.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 504
Место голосования: Стандартная улица, дом 4А (Колледж автомобильного транспорта № 9)
Адреса домов (номера домовладений):
Инженерная улица, дома № 9 (корпус 1), 11, 13, 15, 24, 26 (корпус 1), 28, 30, 32, 34 (корпус 1), 36/48,
Путевой проезд, дом № 44,
Стандартная улица, дом №27.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 505
Место голосования: Стандартная улица, дом 4А (Колледж автомобильного транспорта № 9)
Адреса домов (номера домовладений):
Инженерная улица, дома № 20 (корпус 2), 26 (корпус 2), 34 (корпус 2),
Путевой проезд, дом № 50,
Стандартная улица, дома № 13, 15, 15 (корпуса 1, 2), 17 (корпус 1), 19 (корпуса 1, 2), 21, 21 (корпус 1), 23 (корпус 1), 25, 29, 31.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 506
Место голосования: Инженерная улица, дом 16 (ГБОУ Школа № 305)
Адреса домов (номера домовладений):
Алтуфьевское шоссе, дом № 79,
Инженерная улица, дома № 2, 4, 6, 8, 8а, 10 (корпуса 1, 2), 14 (корпуса 1, 2), 18 (корпуса 1, 2); 20 (корпус 1),
Стандартная улица, дома № 1, 3, 5, 7, 9 (корпуса 1, 2).
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 507
Место голосования: Бибиревская улица, дом 5 (ГБОУ Школа № 1370)
Адреса домов (номера домовладений):
Алтуфьевское шоссе, дома № 56, 58а,
Бибиревская улица, дом № 1.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 508
Место голосования: Бибиревская улица, дом 5 (ГБОУ Школа № 1370)
Адреса домов (номера домовладений):
Бибиревская улица, дома № 3, 7 (корпуса 1, 2), 9, 15.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 509
Место голосования: Алтуфьевское шоссе, дом 60Б (ГБОУ Школа № 1370)
Адреса домов (номера домовладений):
Алтуфьевское шоссе, дома № 58б, 60, 62а, 62в.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 510
Место голосования: Алтуфьевское шоссе, дом 60Б (ГБОУ Школа № 1370)
Адреса домов (номера домовладений):
Алтуфьевское шоссе, дома № 62б, 64, 64в, 66/2.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 511
Место голосования: Костромская улица, дом 14 корпус 1 (ГБОУ Школа № 1370)
Адреса домов (номера домовладений):
Костромская улица, дома № 4, 4а, 6, 6 (корпус 2), 12а.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 512
Место голосования: Костромская улица, дом 14 корпус 1 (ГБОУ Школа № 1370)
Адреса домов (номера домовладений):
Костромская улица, дома № 10, 12, 14а, 18, 20.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 513
Место голосования: Костромская улица, дом 14Г, стр.1 (ГБОУ Школа № 1370)
Адреса домов (номера домовладений):
Бибиревская улица, дома № 11, 17, 17в, 19,
Костромская улица, дом № 16.
РАЙОН БИБИРЕВО
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 539
Место голосования: ул. Белозерская, д. 7 ГБОУ г. Москвы «Школа № 1413», уч. корп. № 3
Адреса домов (номера домовладений):
улица Белозерская, д. № 1а, 3;
улица Корнейчука, д. № 14;
улица Лескова, д. № 11а, 13а, 15;
улицаМелиховская, д. № 2, 4, 6.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 540
Место голосования: ул. Белозерская, д. 7 ГБОУ г. Москвы «Школа № 1413», уч. корп. № 3
Адреса домов (номера домовладений):
улица Белозерская, д. № 3а, 3б, 5, 9;
улица Корнейчука, д. № 16, 18, 20.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 541
Место голосования: ул. Белозерская, д. 13 ГБОУ г. Москвы «Школа № 1413», уч. корп. № 2
Адреса домов (номера домовладений):
улица Белозерская, д. № 9а, 9б, 11;
улица Корнейчука, д. № 22, 24.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 542
Место голосования: ул. Белозерская, д. 15 ГБОУ г. Москвы «Школа № 1413», уч. корп. № 1
Адреса домов (номера домовладений):
улица Белозерская, д. № 11а, 11б, 17а, 17б;
улица Корнейчука, д. № 26.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 543
Место голосования: ул. Белозерская, д. 15 ГБОУ г. Москвы «Школа № 1413», уч. корп. № 1
Адреса домов (номера домовладений):
улица Белозерская, д. № 17, 19, 21, 23;
улица Корнейчука, д. № 30, 32, 34.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 544
Место голосования: ул. Лескова, д. 25а ГБПОУ г. Москвы «Московское среднее специальное училище Олимпийского резерва №4 им. А.Я. Гомельского (техникум)»
Адреса домов (номера домовладений):
улица Лескова, д. № 17, 17а, 19, 21, 23, 23б, 25, 25б.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 545
Место голосования: ул. Лескова, д. 25а ГБПОУ г. Москвы «Московское среднее специальное училище Олимпийского резерва №4 им. А.Я. Гомельского (техникум)»
Адреса домов (номера домовладений):
улица Корнейчука, д. № 54, 54а, 56, 58, 58а, 58в.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 546
Место голосования: ул. Корнейчука, д. 52а ГБОУ г. Москвы «Школа Глория», корпус 10
Адреса домов (номера домовладений):
улица Корнейчука, д. № 44, 46, 48, 48а, 50, 52.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 547
Место голосования: ул. Корнейчука, д. 52а ГБОУ г. Москвы «Школа Глория», корпус 10
Адреса домов (номера домовладений):
улица Корнейчука, д. № 36, 36а, 36б, 38, 38а, 42.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 548
Место голосования: ул. Корнейчука, д. 52а ГБОУ г. Москвы «Школа Глория», корпус 11
Адреса домов (номера домовладений):
улица Корнейчука, д. № 33, 33а, 37, 39, 41а.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 549
Место голосования: ул. Корнейчука, д. 52а ГБОУ г. Москвы «Школа Глория», корпус 11
Адреса домов (номера домовладений):
улица Корнейчука, д. № 41, 43, 47, 49.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 550
Место голосования: ул. Корнейчука, д. 55а ГБПОУ г. Москвы «Колледж связи № 54» им. П.М. Вострухина, уч. корп. 11 – Юный Автомобилист
Адреса домов (номера домовладений):
улица Корнейчука, д. № 51, 51б, 55, 59, 59а.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 551
Место голосования: ул. Плещеева, д. 26а ГБОУ г. Москвы «Школа «Многопрофильный комплекс Бибирево», шк. отд. № 4
Адреса домов (номера домовладений):
улица Плещеева, д. № 26, 28, 30.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 552
Место голосования: ул. Плещеева, д. 26а ГБОУ г. Москвы «Школа «Многопрофильный комплекс Бибирево», шк. отд. № 4
Адреса домов (номера домовладений):
улица Плещеева, д. № 18, 18 к. 2, 20, 22, 22а, 24.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 553
Место голосования: ул. Коненкова, д. 4а ГБОУ г. Москвы «Школа «Многопрофильный комплекс Бибирево», шк. отд. № 3
Адреса домов (номера домовладений):
улица Плещеева, д. № 5, 7в, 12, 14, 14а, 16.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 554
Место голосования: ул. Коненкова, д. 4а ГБОУ г. Москвы «Школа «Многопрофильный комплекс Бибирево», шк. отд. № 3
Адреса домов (номера домовладений):
улица Плещеева, д. № 1, 3, 6, 6а, 8, 10.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 555
Место голосования: ул. Коненкова, д. 4а ГБОУ г. Москвы «Школа «Многопрофильный комплекс Бибирево», шк. отд. № 3
Адреса домов (номера домовладений):
улица Коненкова, д. № 4;
улица Пришвина, д. № 17, 19, 21, 23.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 556
Место голосования: ул. Коненкова, д. 4а ГБОУ г. Москвы «Школа «Многопрофильный комплекс Бибирево», шк. отд. № 1
Адреса домов (номера домовладений):
улица Коненкова, д. № 4б, 6, 8.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 557
Место голосования: ул. Коненкова, д. 4а ГБОУ г. Москвы «Школа «Многопрофильный комплекс Бибирево», шк. отд. № 1
Адреса домов (номера домовладений):
улица Коненкова, д. № 6а;
улица Плещеева, д. № 7, 9, 11в.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 558
Место голосования: ул. Коненкова, д. 4а ГБОУ г. Москвы «Школа «Многопрофильный комплекс Бибирево», шк. отд. № 2
Адреса домов (номера домовладений):
улица Коненкова, д. № 8в, 10, 12а;
улица Лескова, д. № 28 к. 1;
улица Плещеева, д. № 11, 15В, 15В к. 1.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 559
Место голосования: ул. Коненкова, д. 4а ГБОУ г. Москвы «Школа «Многопрофильный комплекс Бибирево», шк. отд. № 2
Адреса домов (номера домовладений):
улица Лескова, д. № 30, 30 к. 1;
улица Плещеева, д. № 13, 15, 15а, 15б.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 560
Место голосования: ул. Коненкова, д. 4а ГБОУ г. Москвы «Школа «Многопрофильный комплекс Бибирево», шк. отд. № 2
Адреса домов (номера домовладений):
улица Коненкова, д. № 12, 14, 16, 18;
улица Лескова, д. № 26.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 561
Место голосования: ул. Мурановская, д. 4а ГБОУ г. Москвы «Школа № 1412», шк. корп. № 1
Адреса домов (номера домовладений):
улица Мурановская, д. № 4 к. 1;
улица Пришвина, д. № 9/2, 10, 11, 13, 13б.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 562
Место голосования: ул. Мурановская, д. 4а ГБОУ г. Москвы «Школа № 1412», шк. корп. № 1
Адреса домов (номера домовладений):
улица Коненкова, д. № 5, 7, 9, 11, 13;
улица Пришвина, д. № 15/1.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 563
Место голосования: ул. Мурановская, д. 4а ГБОУ г. Москвы «Школа № 1412», шк. корп. № 1
Адреса домов (номера домовладений):
улица Коненкова, Коненкова, д. № 11б, 11в;
улица Мурановская, д. № 4, 6.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 564
Место голосования: ул. Мурановская, д. 4а ГБОУ г. Москвы «Школа № 1412», шк. корп. № 2
Адреса домов (номера домовладений):
улица Коненкова, д. № 15, 15 к. 1, 17, 19, 19а, 19в, 21.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 565
Место голосования: ул. Мурановская, д. 4а ГБОУ г. Москвы «Школа № 1412», шк. корп. № 2
Адреса домов (номера домовладений):
улица Коненкова, д. № 15в, 19г, 21а;
улица Мурановская, д. № 8.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 566
Место голосования: ул. Мурановская, д. 4а ГБОУ г. Москвы «Школа № 1412», шк. корп. № 3
Адреса домов (номера домовладений):
улица Коненкова, д. № 23, 23б, 23в;
улица Мурановская, д. № 10.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 567
Место голосования: ул. Мурановская, д. 4а ГБОУ г. Москвы «Школа № 1412», шк. корп. № 3
Адреса домов (номера домовладений):
улица Лескова, д. № 20, 22;
улица Мурановская, д. № 12, 12а.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 568
Место голосования: Шенкурский пр., д. 4а ГБОУ г. Москвы «Школа № 953», шк. корп. 2
Адреса домов (номера домовладений):
улица Мурановская, д. № 3, 7;
улица Пришвина, д. № 3, 7/1.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 569
Место голосования: Шенкурский пр., д. 4а ГБОУ г. Москвы «Школа № 953», шк. корп. 2
Адреса домов (номера домовладений):
Алтуфьевское шоссе, д. № 74;
улица Мурановская, д. № 7б;
Шенкурский проезд, д. № 2.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 570
Место голосования: Шенкурский пр., д. 4а ГБОУ г. Москвы «Школа № 953», шк. корп. 2
Адреса домов (номера домовладений):
Алтуфьевское шоссе, д. № 78;
Шенкурский проезд, д. № 4.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 571
Место голосования: Шенкурский пр., д. 4а ГБОУ г. Москвы «Школа № 953», шк. корп. 3
Адреса домов (номера домовладений):
Шенкурский проезд, д. № 6, 6б, 8б, 10, 10б, 10в.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 572
Место голосования: Шенкурский пр., д. 4а ГБОУ г. Москвы «Школа № 953», шк. корп. 3
Адреса домов (номера домовладений):
улица Мурановская, д. № 9, 11, 13, 13б, 15, 17.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 573
Место голосования: Шенкурский пр., д. 4а ГБОУ г. Москвы «Школа № 953», шк. корп. 4
Адреса домов (номера домовладений):
улица Мурановская, д. № 17б, 19, 19б, 21, 21а.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 574
Место голосования: Шенкурский пр., д. 4а ГБОУ г. Москвы «Школа № 953», шк. корп. 4
Адреса домов (номера домовладений):
улица Лескова, д. № 10, 10а, 10б, 10в, 12.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 575
Место голосования: Шенкурский пр., д. 4а ГБОУ г. Москвы «Школа № 953», шк. корп. 4
Адреса домов (номера домовладений):
улица Лескова, д. № 6, 6а, 8;
Шенкурский проезд, д. № 12а.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 576
Место голосования: Шенкурский пр., д. 4а ГБОУ г. Москвы «Школа № 953», шк. корп. 1
Адреса домов (номера домовладений):
Алтуфьевское шоссе, д. № 82;
Шенкурский проезд, д. № 8, 11.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 577
Место голосования: Шенкурский пр., д. 4а ГБОУ г. Москвы «Школа № 953», шк. корп. 1
Адреса домов (номера домовладений):
Алтуфьевское шоссе, д. № 86;
Шенкурский проезд, д. №12, 14.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 578
Место голосования: ул. Лескова, д. 7 ГБОУ ДО г. Москвы «Центр детского и юношеского творчества «Бибирево»
Адреса домов (номера домовладений):
улица Лескова, д. № 3а, 5, 9, 9а, 9б.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 579
Место голосования: ул. Лескова, д. 3, корп. 3 ГБОУ г. Москвы «Школа Глория», корпус 2
Адреса домов (номера домовладений):
Алтуфьевское шоссе, д. № 88, 92 (кв. с № 431 по № 602, под. 6, 7);
улица Лескова, д. № 3
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 580
Место голосования: Алтуфьевское ш., 94 ГБОУ г. Москвы «Школа Глория», корпус 3
Адреса домов (номера домовладений):
Алтуфьевское шоссе, д. № 92 (кв. с № 1 по № 430, под. 1, 2, 3, 4, 5), 96.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 581
Место голосования: Алтуфьевское ш., 94 ГБОУ г. Москвы «Школа Глория», корпус 3
Адреса домов (номера домовладений):
Алтуфьевское шоссе, д. № 100, 102б.
РАЙОН ЛИАНОЗОВО
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 599
Место голосования: улица Псковская, д.11, ГБОУ Школа № 1573
Адреса домов (номера домовладений):
улица Байдукова, дома №№ 1, 1а стр.1, 2, 5-7, 8 стр.1, 9 стр.1, 10 стр.1, 10 стр.3, 11, 11 стр.4, 14-16, 14-16 стр.1, 16 стр.2, 19, 21, 24, 26, 31, 33 стр.1;
улица Белякова, дома №№ 1, 1 стр. 1, 1 стр.2, 2 стр. 1, 3, 4, 7, 8, 9, 9-18, 20, 22 стр.3, 27-29 стр. 3, 29, 29 стр.1, 29 стр.2;
улица Водопьянова, дома №№ 1 корп. 1, 1 корп. 2, 2, 3 корп. 1, 3 корп. 2, 3 корп. 3, 5, 13, 15 стр. 1, 17;
улица Вокзальная, дом № 3;
улица Громова, дома №№ 6, 7, 9 стр.1;
улица Зональная, дома №№ 3 стр.1, 5, 5 стр.1, 8, 10, 12, 14, 18 стр.1;
улица Каманина, дома №№ 1, 3, 3-5, 8-10, 11-13 стр.3, 14 стр.3, 18, 21 стр.1;
улица Кренкеля, дома №№ 2, 2 стр.1, 4, 6-8 стр.3, 6-8 стр.8, 10, 10 стр.1, 10 стр.3, 16 стр.1;
улица Леваневского, дома №№ 1 стр.2, 2, 2-4, 3 стр.4, 4, 5-7, 5-7 стр.5, 6-8, 10, 13, 13-15 стр.1, 13-15 стр.2, 15, 15 стр.3, 16, 16/6, 19, 19а, 21, 22, 23 стр. 4; 24 стр. 2, 24 стр. 3
улица Молокова, дома №№ 1 стр.1, 1 стр.2, 1 стр. 3, 1б, 1б стр.1, 2 стр. 1, 3/18 стр.3, 3а, 9, 10, 13-15 стр.1, 13-15 стр.4, 14 стр.1, 16, 16 стр.1, 17-19, 18 стр.5, 21-23, 21-23 стр.2, 22, 24, 25, 25-27, 26, 27 стр.1, 29, 33, 35 стр.1, 39, 39 стр. 2;
улица Набережная, дома №№ 3, 10 стр.1, 10 стр.2;
улица Псковская, дома №№ 5 корп. 1, 5 корп. 3, 5 корп. 4, 7 корп. 1, 9 корп. 1, 9 корп. 2;
улица Слепнева, дома №№ 3, 12-14, 13, 13-15, 15, 16, 17 стр.2, 20 стр.1, 21-23, 25 стр.1, 25-27, 27, 29, 37-39, 41 стр.3 (Лит. А);
улица Фёдорова, дома №№ 1, 1 стр.1, 3, 4, 5;
улица Чкалова дома 4, 6, 8, 15 стр.2, 23-25;
улица Ширшова, дома №№ 1, 2, 15;
улица Шмидта, №№ 2-4 стр.2, 7, 8, 9, 10, 10 стр.1, 12, 14-16 стр. 1, 18, 18 стр.2, 19, 22, 23, 23 стр.1, 24, 27, 27стр.1, 40 стр. 1, 42, 44, 44 стр.1
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 600
Место голосования: улица Псковская, д.12 корп. 3, ГБОУ Школа № 1573
Адреса домов (номера домовладений):
улица Псковская, дома №№ 6, 10 корп. 1, 12 корп. 1.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 601
Место голосования: улица Псковская, д.12 корп. 3, ГБОУ Школа № 1573
Адреса домов (номера домовладений):
улица Псковская, дома №№ 2 корп. 1, 2 корп. 2, 4, 12 корп. 2.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 602
Место голосования: улица Угличская, д.17, ГБОУ Школа № 1430
Адреса домов (номера домовладений):
улица Абрамцевская, дома №№ 9 корп. 2, 9 корп. 3, 11 корп. 1, 11 корп. 2, 15;
улица Угличская, дома №№ 15 корп. 1, 18, 19, 20, 21.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 603
Место голосования: улица Угличская, д.17, ГБОУ Школа № 1430
Адреса домов (номера домовладений):
улица Абрамцевская, дома №№ 7, 9 корп. 1, 11 корп. 3, 24.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 604
Место голосования: улица Новгородская, д.21а, ГБОУ Школа № 1430
Адреса домов (номера домовладений):
улица Абрамцевская, дом 14;
улица Новгородская, дома №№ 19, 19 корп. 1;
улица Череповецкая, дома №№ 5/14, 7, 9/17.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 605
Место голосования: улица Новгородская, д.21а, ГБОУ Школа № 1430
Адреса домов (номера домовладений):
улица Абрамцевская, дома №№ 14 корп. 1, 16б, 18, 20.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 606
Место голосования: улица Новгородская, д.21а, ГБОУ Школа № 1430
Адреса домов (номера домовладений):
улица Абрамцевская, дом 22;
улица Новгородская, дома №№ 21, 23, 27, 33.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 607
Место голосования: Алтуфьевское шоссе, д.97 корп. 3, ГБОУ Школа № 166
Адреса домов (номера домовладений):
улица Абрамцевская, дом 24 корп.1;
улица Новгородская, дома №№ 31, 34, 35 корп. 1, 35 корп. 2, 37.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 608
Место голосования: Алтуфьевское шоссе, д.97 корп. 3, ГБОУ Школа № 166
Адреса домов (номера домовладений):
шоссе Алтуфьевское, дома №№ 97, 97 корп. 1, 97 корп. 2;
улица Новгородская, дома №№ 36, 38.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 609
Место голосования: улица Новгородская, д. 24 корп. 1, ГБОУ Школа № 166
Адреса домов (номера домовладений):
шоссе Алтуфьевское, дом 95б;
улица Новгородская, дом 30.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 610
Место голосования: улица Новгородская, д. 24 корп. 1, ГБОУ Школа № 166
Адреса домов (номера домовладений):
шоссе Алтуфьевское, дома №№ 93, 93 корп. 1;
улица Новгородская, дома №№ 22, 22 корп. 1, 24, 26;
улица Череповецкая, дома №№ 11/20, 13, 15.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 611
Место голосования: улица Новгородская, д.12, ГБОУ Школа № 1416
Адреса домов (номера домовладений):
улица Новгородская, дома №№ 11, 13, 14, 14 корп. 2, 16, 16 корп. 1;
улица Череповецкая, дома №№ 22, 24.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 612
Место голосования: улица Новгородская, д.12, ГБОУ Школа № 1416
Адреса домов (номера домовладений):
улица Абрамцевская, дом 12;
улица Новгородская, дома №№ 11 корп. 2, 13 корп. 1;
улица Череповецкая, дома №№ 14, 16.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 613
Место голосования: улица Абрамцевская, д.8б, ГБУДО «Детская школа искусств им. В.С.Калинникова»
Адреса домов (номера домовладений):
улица Абрамцевская, дома №№ 6, 8, 8а, 10;
улица Новгородская, дома №№ 5, 5 корп. 1, 7, 7 корп. 1.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 614
Место голосования: улица Новгородская, д. 8, ГБОУ Школа № 1416
Адреса домов (номера домовладений):
шоссе Алтуфьевское, дома №№ 89, 89а, 91, 91 корп. 1.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 615
Место голосования: улица Новгородская, д. 8, ГБОУ Школа № 1416
Адреса домов (номера домовладений):
шоссе Алтуфьевское, дома №№ 85, 85а, 87, 87 корп. 1, 87 корп. 3;
улица Новгородская, дома №№ 10, 10 корп. 1.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 616
Место голосования: улица Новгородская, д. 8, ГБОУ Школа № 1416
Адреса домов (номера домовладений):
шоссе Алтуфьевское, дом 83;
улица Илимская, дома №№ 5, 5б, 8/2, 10, 12;
улица Новгородская, дом 4.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 617
Место голосования: улица Новгородская, д. 8, ГБОУ Школа № 1416
Адреса домов (номера домовладений):
улица Абрамцевская, дома №№ 2, 2 корп. 2, 4, 4 корп. 1, 4 корп. 2;
улица Илимская, дома №№ 4, 6;
улица Новгородская, д. 3 корп. 1.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 618
Место голосования: улица Угличская, д.6а, ГБОУ Школа № 1449
Адреса домов (номера домовладений):
улица Абрамцевская, дом 1;
улица Илимская, дом 2.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 619
Место голосования: улица Угличская, д.6а, ГБОУ Школа № 1449
Адреса домов (номера домовладений):
улица Абрамцевская, дома №№ 3а, 3б;
улица Илимская, дом 2 корп. 1;
улица Угличская, дома №№ 2, 4, 6.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 620
Место голосования: улица Череповецкая, д.10а, ГБОУ Школа № 1449
Адреса домов (номера домовладений):
улица Абрамцевская, дома №№ 3, 5;
улица Угличская, дом 6 корп. 2;
улица Череповецкая, дом 12.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 621
Место голосования: улица Череповецкая, д.10а, ГБОУ Школа № 1449
Адреса домов (номера домовладений):
улица Череповецкая, дома №№ 4, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 6, 6б, 8, 10.
РАЙОН ОТРАДНОЕ
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 688
Место голосования: Алтуфьевское шоссе, дом № 13, корп. 2, в помещении культурно-просветительного учреждения ЭКУ УМТиХО ГУВД по г. Москве
Адреса домов (номера домовладений):
Алтуфьевское шоссе, дома 7, 11 (корпуса 1, 2, 3), 13 (корпус 1).
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 689
Место голосования: Алтуфьевское шоссе, дом № 13, корп. 2, в помещении культурно-просветительного учреждения ЭКУ УМТиХО ГУВД по г. Москве
Адреса домов (номера домовладений):
Алтуфьевское шоссе, дом 13 (корпуса 2, 3).
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 690
Место голосования: Алтуфьевское шоссе, дом № 12 корп.1, в помещении ГБОУ Школа № 962
Адреса домов (номера домовладений):
Алтуфьевское шоссе, дома 4, 12, 14; улица Хачатуряна, дома 2, 4, 6.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 691
Место голосования: Алтуфьевское шоссе, дом № 12 корп.1, в помещении ГБОУ Школа № 962
Адреса домов (номера домовладений):
Алтуфьевское шоссе, дома 18, 18В, 20А.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 692
Место голосования: Алтуфьевское шоссе, дом № 12 корп.1, в помещении ГБОУ Школа № 962
Адреса домов (номера домовладений):
Алтуфьевское шоссе, дома 18Г, 20Б, 22А, 24.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 693
Место голосования: улица Санникова, дом № 3, корп. 3, в помещении ГБОУ Школа № 962
Адреса домов (номера домовладений):
улица Санникова, дома 3 (корпус 1), 7;
улица Каргопольская, дом 6,10.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 694
Место голосования: улица Санникова, дом № 3, корп. 3, в помещении ГБОУ Школа № 962
Адреса домов (номера домовладений):
улица Каргопольская, дома 2, 4;
улица Санникова, дома 1, 3 (корпус 2);
улица Хачатуряна, дом 7.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 695
Место голосования: улица Декабристов, дом № 8, корп. 4, в помещении ГБОУ Школа № 962
Адреса домов (номера домовладений):
улица Санникова, дома 9 (корпус 1, 2),11 (корпус 1), 13, 17.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 696
Место голосования: улица Декабристов, дом № 8, корп. 4, в помещении ГБОУ Школа № 962
Адреса домов (номера домовладений):
улица Декабристов, дом 6 (корпус 2);
улица Каргопольская, дома 12, 14 (корпус 1), 16 (корпус 2),18.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 697
Место голосования: улица Декабристов, дом № 8, корп. 4, в помещении ГБОУ Школа № 962
Адреса домов (номера домовладений):
улица Декабристов, дома 8 (корпус 1), 10 (корпуса 1, 2, 3);
улица Санникова, дом 15 корп. 2.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 698
Место голосования: Алтуфьевское шоссе, дом № 30А, в помещении ГБОУ Школа № 962
Адреса домов (номера домовладений):
Алтуфьевское шоссе, дома 24В, 26В;
улица Каргопольская, дома 11 (корпуса 1, 2), 13 (корпус 1).
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 699
Место голосования: Алтуфьевское шоссе, дом № 30А, в помещении ГБОУ Школа № 962
Адреса домов (номера домовладений):
Алтуфьевское шоссе, дома 26А, 26Б, 28А, 30, 32, 34А.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 700
Место голосования: улица Каргопольская, дом № 13, корп. 2, в помещении ГБОУ Школа № 962
Адреса домов (номера домовладений):
Алтуфьевское шоссе, дом 34 (корпус 2);
улица Декабристов, дом 2 (корпуса 1, 2, 3), 4 (корп. 1).
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 701
Место голосования: улица Каргопольская, дом № 13, корп. 2, в помещении ГБОУ Школа № 962
Адреса домов (номера домовладений):
Улица Декабристов, дома 4 (корпус 3), 6 (корпус 1);
улица Каргопольская, дом 17;
Алтуфьевское шоссе, дом 30В.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 702
Место голосования: Северный бульвар, дом № 1А, в помещении ГБОУ Школа № 1411
Адреса домов (номера домовладений):
улица Бестужевых, дом 4, 4А, 6;
улица Декабристов, дом 11;
Северный бульвар, дом 1.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 703
Место голосования: улица Бестужевых, дом № 1, в помещении ГБОУ Школа № 1411
Адреса домов (номера домовладений):
улица Бестужевых, дома 1А, 1Б;
улица Декабристов, дом 1;
улица Римского-Корсакова, дома 2, 4
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 704
Место голосования: Алтуфьевское шоссе, дом № 42Б, в помещении ГБОУ Школа № 1411
Адреса домов (номера домовладений):
Алтуфьевское шоссе, дома 40, 40А, 40Б, 40Г
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 705
Место голосования: Алтуфьевское шоссе, дом № 42Б, в помещении ГБОУ Школа № 1411
Адреса домов (номера домовладений):
Алтуфьевское шоссе, дома 42, 42А, 42Г;
Высоковольтный проезд, д,1, корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
улица Римского-Корсакова, дом 1
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 706
Место голосования: улица Бестужевых, дом № 1, в помещении ГБОУ Школа № 1411
Адреса домов (номера домовладений):
улица Бестужевых, дома 3, 3А, 3Б; 7В;
улица Римского-Корсакова, дома 6, 8.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 707
Место голосования: улица Бестужевых, дом № 1, в помещении ГБОУ Школа № 1411
Адреса домов (номера домовладений):
улица Бестужевых, дома 7, 7Б, 9, 9А;
улица Римского-Корсакова, дом 10.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 708
Место голосования: Северный бульвар, дом № 1А, в помещении ГБОУ Школа № 1411
Адреса домов (номера домовладений):
улица Бестужевых, дом 8А;
Северный бульвар, дома 3, 3 корпус 1, 5А, 7.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 709
Место голосования: Северный бульвар, дом № 1А, в помещении ГБОУ Школа № 1411
Адреса домов (номера домовладений):
улица Бестужевых, дома 13, 13Б, 13В, 17Б;
улица Римского-Корсакова, дома 12, 14.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 710
Место голосования: Северный бульвар, дом № 1А, в помещении ГБОУ Школа № 1411
Адреса домов (номера домовладений):
улица Бестужевых, дома 8, 8Б, 10;
Северный бульвар, дома 7А, 9.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 711
Место голосования: улица Бестужевых, дом № 23, в помещении ГБОУ Школа № 1411
Адреса домов (номера домовладений):
улица Бестужевых, дома 17, 17А, 21, 21Б, 21В;
улица Римского-Корсакова, дома 16, 18.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 712
Место голосования: Северный бульвар, дом № 11, в помещении ГБОУ Школа № 1411
Адреса домов (номера домовладений):
улица Бестужевых, дома 12, 12А, 12Б, 12Г, 14, 16;
Северный бульвар, дома 13, 15.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 713
Место голосования: улица Бестужевых, дом № 25Б, в помещении ГБОУ Школа № 1411
Адреса домов (номера домовладений):
улица Бестужевых, дома 25, 25В, 27, 27А;
Северный бульвар, дома 17, 19Б.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 714
Место голосования: улица Бестужевых, дом № 25Б, в помещении ГБОУ Школа № 1411
Адреса домов (номера домовладений):
улица Бестужевых, дом 25А;
улица Римского-Корсакова, дом 22;
Юрловский проезд, дома 21, 25, 27, 27А, 27Б
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 715
Место голосования: улица Бестужевых, дом № 25Б, в помещении ГБОУ Школа № 1411
Адреса домов (номера домовладений):
Северный бульвар, дома 19, 19А, 21, 21А;
Юрловский проезд, дома 17, 19.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 716
Место голосования: улица Пестеля, дом № 8Г, в помещении ГБОУ Гимназия № 1554
Адреса домов (номера домовладений):
Северный бульвар, дома 12, 12Б, 12В, 14;
Юрловский проезд, дома 11, 13А.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 717
Место голосования: улица Мусоргского, дом № 11В, в помещении ГБОУ Гимназия № 1554
Адреса домов (номера домовладений):
улица Мусоргского, дом 15;
Юрловский проезд, дома 1, 7, 7А, 9
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 718
Место голосования: улица Пестеля, дом № 8Г, в помещении ГБОУ Гимназия № 1554
Адреса домов (номера домовладений):
улица Мусоргского, дома 5 (корпуса 2, 3), 9, 11, 11Б.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 719
Место голосования: улица Мусоргского, дом № 3, в помещении ООО «Институт «Энергосетьпроект»
Адреса домов (номера домовладений):
улица Декабристов, дом 43;
улица Мусоргского, дома 1, 1А, 5 (корпус 1), 7
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 720
Место голосования: улица Мусоргского, дом № 3, в помещении ООО «Институт «Энергосетьпроект»
Адреса домов (номера домовладений):
улица Декабристов, дома 35, 35А;
улица Пестеля, дома 2, 2А, 4В.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 721
Место голосования: улица Пестеля, дом № 8Г, в помещении ГБОУ Гимназия № 1554
Адреса домов (номера домовладений):
улица Пестеля, дома 4, 4А, 4Б, 6, 6Б, 8В.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 722
Место голосования: улица Пестеля, дом № 5, в помещении ГБОУ Гимназия № 1554
Адреса домов (номера домовладений):
улица Пестеля, дома 8, 8А, 8Б;
Северный бульвар, дом 8.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 723
Место голосования: Северный бульвар, дом № 4А, в помещении ГБОУ Гимназия № 1554
Адреса домов (номера домовладений):
улица Пестеля, дом 9, 11;
Северный бульвар, дома 6, 6А.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 724
Место голосования: улица Пестеля, дом № 5, в помещении ГБОУ Гимназия № 1554
Адреса домов (номера домовладений):
улица Декабристов, дома 29, 29А;
улица Пестеля, дома 1, 3, 3А, 7.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 725
Место голосования: Северный бульвар, дом № 4А, в помещении ГБОУ Гимназия № 1554
Адреса домов (номера домовладений):
улица Декабристов, дома 21, 21А;
Северный бульвар, дома 2, 2А, 4, 3 корпус 2.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 726
Место голосования: улица Отрадная, дом № 1А, в помещении ГБОУ Школа № 950
Адреса домов (номера домовладений):
улица Декабристов, дома 20 (корпус 1), 22;
улица Хачатуряна, дома 18, 20, 22Б.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 727
Место голосования: улица Отрадная, дом № 1А, в помещении ГБОУ Школа № 950
Адреса домов (номера домовладений):
улица Декабристов, дома 20 (корпуса 2, 3), 24А, 26;
проезд Якушкина, дом 5.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 728
Место голосования: улица Отрадная, дом № 1А, в помещении ГБОУ Школа № 950
Адреса домов (номера домовладений):
улица Отрадная, дома 1, 2;
улица Хачатуряна, дома 12 (корпуса 1, 2, 3) 16.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 729
Место голосования: улица Отрадная, дом № 1А, в помещении ГБОУ Школа № 950
Адреса домов (номера домовладений):
улица Отрадная, дома 3, 3Б, 5;
проезд Якушкина, дома 1, 3.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 730
Место голосования: улица Отрадная, дом № 11А, в помещении ГБОУ Школа № 950
Адреса домов (номера домовладений):
улица Декабристов, дом 32, 36 (корпус 1);
проезд Якушкина, дома 6, 6А, 6Б, 8.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 731
Место голосования: улица Декабристов, дом № 40, в помещении ГБОУ Школа № 950
Адреса домов (номера домовладений):
улица Декабристов, дома 28 (корпуса 1, 2), 34, 36, 38;
улица Олонецкая, дом 27.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 732
Место голосования: улица Отрадная, дом № 11А, в помещении ГБОУ Школа № 950
Адреса домов (номера домовладений):
улица Декабристов, дома 36Б;
улица Олонецкая, дома 23, 25;
улица Отрадная, дома 13А, 15, 15Б.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 733
Место голосования: улица Отрадная, дом № 11Б, в помещении ГБОУ Школа № 950
Адреса домов (номера домовладений):
улица Отрадная, дома 7, 9, 11, 13;
проезд Якушкина, дома 2.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 734
Место голосования: Березовая аллея, дом № 15Б, в помещении ГБОУ Школа № 950
Адреса домов (номера домовладений):
улица Олонецкая, дома 15, 15Б, 17, 17А, 21;
улица Отрадная, дом 20.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 735
Место голосования: улица Отрадная, дом № 11Б, в помещении ГБОУ Школа № 950
Адреса домов (номера домовладений):
улица Отрадная, дома 14, 14А, 16А, 18, 18А, 18В, 18 (корпус 1).
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 736
Место голосования: Березовая аллея, дом № 15Б, в помещении ГБОУ Школа № 950
Адреса домов (номера домовладений):
Березовая аллея, дома 5, 7, 7В, 9.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 737
Место голосования: улица Отрадная, дом № 11Б, в помещении ГБОУ Школа № 950
Адреса домов (номера домовладений):
Березовая аллея, дома 3, 10, 10/1, 12, 14;
улица Отрадная, дом 10, 12;
Отрадный проезд, дома 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 8, 9 (корпус 2), 10,11
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 738
Место голосования: Алтуфьевское шоссе, дом № 12, корп. 1, в помещении ГБОУ Школа № 962
Адреса домов (номера домовладений):
Алтуфьевское шоссе, дома 8А, 10.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 739
Место голосования: улица Бестужевых, дом № 25Б, в помещении ГБОУ Школа № 1411
Адреса домов (номера домовладений):
Юрловский проезд, дом 14 (корпус 1, 2).
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 740
Место голосования: улица Бестужевых, дом № 23, в помещении ГБОУ Школа № 1411
Адреса домов (номера домовладений):
Юрловский проезд, дом 14 (корпус 3, 4).
РАЙОН СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 767
Место голосования: улица Полярная, дом No26, корпус 1 в помещении детской библиотеки № 63 имени И.С. Соколова-Микитова ГБУК г. Москвы «ЦБС СВАО»
Адреса домов (номера домовладений):
улица Молодцова, дома NoNo 4, 6;
улица Полярная, дома No No 20, 20 (корпус 1), 22 (корпуса 2,3,4), 26 (корпуса 1, 2);
проезд Шокальского дома NoNo 21, 23.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 768
Место голосования: улица Сухонская, дом No 13, в помещении подразделения No1 ГБОУ «Школа No 967»
Адреса домов (номера домовладений):
улица Молодцова, дом No 2 (корпуса 1, 2);
проезд Шокальского, дома No No 17, 18 (корпус 1), 18б, 19, 20, 22 (корпус 1), 24, 27 (корпус 1), 29 (корпус 1).
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 769
Место голосования: улица Сухонская, дом No 13, в помещении подразделения No1 ГБОУ «Школа No 967»
Адреса домов (номера домовладений):
улица Молодцова, дома NoNo 2А, 2 (корпус 4);
улица Сухонская, дома NoNo 9, 11, 11А;
проезд Шокальского, дома No No 18 (корпус 2), 28А, 36 (корпус 2).
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 770
Место голосования: улица Сухонская, дом No 13, в помещении подразделения No1 ГБОУ «Школа No 967»
Адреса домов (номера домовладений):
улица Сухонская, дом No 15;
проезд Шокальского, дома NoNo 26, 28, 30б, 30 (корпус 1), 32, 34.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 771
Место голосования: улица Полярная, дом No26, корпус 1 в помещении детской библиотеки No 63 имени И.С. Соколова-Микитова ГБУК г. Москвы «ЦБС СВАО»
Адреса домов (номера домовладений):
улица Полярная, дома No No 30 (корпуса 2, 3), 32, 32 (корпуса 2, 3),
проезд Шокальского, дома NoNo 25, 29 (корпуса 2, 5).
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 772
Место голосования: улица Тихомирова, дом No 10, в помещении структурного подразделения «Средняя общеобразовательная школа» ГБПОУ «1-й МОК» (школа No1380)
Адреса домов (номера домовладений):
проезд Шокальского дома, NoNo 31 (корпус 1), 37 (корпуса 1, 2,), 39 (корпуса 1, 2), 41, 41 (корпус 1),
45 (корпуса 1, 2), 47 (корпус 1), 49 (корпус 1).
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 773
Место голосования: улица Тихомирова, дом No 10, в помещении структурного подразделения «Средняя общеобразовательная школа» ГБПОУ «1-й МОК» (школа No1380)
Адреса домов (номера домовладений):
Заревый проезд, дома NoNo 5 (корпуса 1, 3), 7;
улица Тихомирова, дома NoNo 12 (корпуса 1, 2);
проезд Шокальского, дома No No 49 (корпус 2), 53.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 774
Место голосования: улица Тихомирова дом 6, в помещении структурного подразделения «Средняя общеобразовательная школа» ГБПОУ «1-й МОК» (школа No274)
Адреса домов (номера домовладений):
улица Тихомирова, дома NoNo 1, 1 (корпус 2), 2, 3;
проезд Шокальского, дома NoNo 31 (корпус 2, 3), 35.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 775
Место голосования: улица Тихомирова дом 6, в помещении структурного подразделения «Средняя общеобразовательная школа» ГБПОУ «1-й МОК» (школа No274)
Адреса домов (номера домовладений):
улица Полярная, дома NoNo 34 (корпуса 1,2), 36, 40, 40 (корпус 1), 42, 42 (корпус 1), 46, 48;
улица Тихомирова дома No 7;
улица Широкая, дома NoNo 2 (корпуса 1, 2).
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 776
Место голосования: улица Грекова, дом No 11б, в помещении структурного подразделения «Общеобразовательная школа No 290» ГБОУ «Гимназия No 1506».
Адреса домов (номера домовладений):
улица Полярная, дома NoNo 50, 52 (корпуса 3, 4);
улица Широкая, дом No 1 (корпуса 1, 4).
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 777
Место голосования: улица Широкая, дом No1а, в помещении структурного подразделения «Гимназия» ГБОУ «Гимназия No 1506».
Адреса домов (номера домовладений):
улица Полярная, дома NoNo 52 (корпуса 1, 2, 5), 54 (корпуса 1, 2, 4).
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 778
Место голосования: улица Широкая, дом No1а, в помещении структурного подразделения «Гимназия» ГБОУ «Гимназия No 1506».
Адреса домов (номера домовладений):
улица Полярная, дома 56 (корпуса 1, 2).
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 779
Место голосования: улица Грекова, дом No 11а, в помещении структурного подразделения «Общеобразовательная школа No 756» ГБОУ «Гимназия No 1506»
Адреса домов (номера домовладений):
улица Широкая, дома No No 1 (корпус 2), 3 (корпуса 1, 2, 3, 4), 5 (корпуса 1, 2, 4), 7 (корпуса 1, 2, 6, 7).
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 780
Место голосования: улица Грекова, дом No 11б, в помещении структурного подразделения «Общеобразовательная школа No 290» ГБОУ «Гимназия No 1506»
Адреса домов (номера домовладений):
Студеный проезд, дома No No 2 (корпус 1, 9), 4 (корпуса 1, 2, 4, 5, 6), 6 (корпуса 2, 3);
улица Широкая, дом No 1 (корпуса 3, 5).
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 781
Место голосования: улица Грекова, дом No 11а, в помещении структурного подразделения «Общеобразовательная школа No 756» ГБОУ «Гимназия No 1506».
Адреса домов (номера домовладений):
улица Грекова, дома NoNo 9, 11;
Студеный проезд, дома NoNo 1 (корпус 1), 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 782
Место голосования: улица Грекова, дом No 11а, в помещении структурного подразделения «Общеобразовательная школа No 756» ГБОУ «Гимназия No 1506».
Адреса домов (номера домовладений):
улица Грекова, дома NoNo 5, 7;
улица Широкая, дома NoNo 9 (корпуса 1, 2), 11.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 783
Место голосования: улица Широкая, дом No 21а, в помещении структурного подразделения No 1 ГБОУ Школа No 283
Адреса домов (номера домовладений):
улица Широкая, дома NoNo 13 (корпус 1), 15 (корпуса 1, 2), 17 (корпуса 1, 2, 6), 19 (корпус 1).
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 784
Место голосования: улица Грекова, дом No 20, в помещении структурного подразделения No 2 ГБОУ Школа No 283 (школа No 753)
Адреса домов (номера домовладений):
улица Грекова, дома NoNo 10,14 (корпус 1), 16, 18 (корпуса 1,3,4), 22,
улица Широкая, дом No 13 (корпуса 2, 4).
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 785
Место голосования: улица Грекова, дом No 20, в помещении структурного подразделения No 2 ГБОУ Школа No 283 (школа No 753)
Адреса домов (номера домовладений):
Студеный проезд, дома NoNo 11, 13,15, 20, 22, 22 (корпус 2), 24, 26, 26 (корпус 2), 30,
улица Широкая, дом No No 17 (корпус 3).
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 786
Место голосования: улица Широкая, дом No 21а, в помещении структурного подразделения No 1 ГБОУ Школа No 283
Адреса домов (номера домовладений):
Студеный проезд, дом No 32 (корпус 2);
улица Широкая, дома NoNo 17 (корпус 4), 19 (корпуса 2, 3), 21, 21 (корпус 2), 23 (корпуса 1, 2).
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 787
Место голосования: улица Широкая, дом No 21а, в помещении структурного подразделения No 1 ГБОУ Школа No 283
Адреса домов (номера домовладений):
Студеный проезд дома NoNo 17, 19, 28, 32 (корпус 1), 34 (корпус 1), 36, 38 (корпуса 1, 2).
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 788
Место голосования: улица Осташковская, дом No 30 корпус 2, в помещении структурного подразделения No 10, ГБОУ «Школа No 283» (школа No 951)
Адреса домов (номера домовладений):
улица Северодвинская, дома NoNo 13 (корпус 1), 19.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 789
Место голосования: улица Осташковская, дом No 30 корпус 2, в помещении структурного подразделения No 10, ГБОУ «Школа No 283» (школа No 951)
Адреса домов (номера домовладений):
улица Северодвинская, дома NoNo 9, 11 (корпус 1).
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 790
Место голосования: улица Осташковская, дом No 30 корпус 2, в помещении структурного подразделения No 10, ГБОУ «Школа No 283» (школа No 951)
Адреса домов (номера домовладений):
улица Осташковская, дома No No 26, 28, 30;
улица Широкая, дом No 25/24.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 791
Место голосования: проезд Шокальского, дом No 63а, в помещении структурного подразделения No 7, ГБОУ «Школа No 283» (Школа No 276)
Адреса домов (номера домовладений):
улица Широкая, дома NoNo 22, 24;
проезд Шокальского, дома NoNo 65 (корпуса 1, 2), 67 (корпуса 1, 2), 69.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 792
Место голосования: проезд Шокальского, дом No 63а, в помещении структурного подразделения No 7, ГБОУ «Школа No 283» (Школа No 276)
Адреса домов (номера домовладений):
улица Широкая, дома NoNo 18, 20;
проезд Шокальского, дома NoNo 59 (корпус 2), 61 (корпуса 1, 2), 63, 63 (корпус 1).
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 793
Место голосования: проезд Шокальского, дом No 63а, в помещении структурного подразделения No 7, ГБОУ «Школа No 283» (Школа No 276)
Адреса домов (номера домовладений):
улица Грекова, дома No No 2, 4, 8;
улица Широкая, дом No 16;
проезд Шокальского, дома No No 57 (корпуса 1, 2), 59 (корпус 1).
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 794
Место голосования: улица Грекова, дом No 3 корпус 1, в помещении учебного подразделения Педагогический колледж «Медведково» ГБОУ ВПО МГПУ.
Адреса домов (номера домовладений):
улица Грекова дом No 1;
Заревый проезд, дома NoNo 1 (корпус 1), 2, 4, 6, 8 (корпус 1);
проезд Шокальского, дома NoNo 55 (корпус 1,2).
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 795
Место голосования: улица Грекова, дом No 3 корпус 1, в помещении учебного подразделения Педагогический колледж «Медведково» ГБОУ ВПО МГПУ.
Адреса домов (номера домовладений):
улица Грекова, дома NoNo 3 (корпуса 2, 3);
Заревый проезд, дома NoNo 10, 12, 14/12.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 796
Место голосования: улица Тихомирова, дом 10, корпус 1, в помещении ГБПОУ «Первый Московский Образовательный Комплекс», факультет «Реклама» (ГБОУ Техколледж No14)
Адреса домов (номера домовладений):
Заревый проезд, дома NoNo 15 (корпус 2), 19;
улица Тихомирова, дома 17 (корпус 1), 19 (корпус 1)
улица Широкая, дом 10 (корпус 2).
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 797
Место голосования: улица Тихомирова, дом No 10, в помещении структурного подразделения «Средняя общеобразовательная школа» ГБПОУ «1-й МОК» (школа No1380)
Адреса домов (номера домовладений):
улица Тихомирова, дома NoNo 5, 11 (корпуса 1, 2), 15 (корпуса 1, 2);
улица Широкая, дома NoNo 4 (корпуса 1, 2), 6 (корпус 4), 8 (корпуса 1, 2), 10 (корпус 1).
РАЙОН СЕВЕРНЫЙ
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 798
Место голосования: Челобитьевское шоссе, дом № 2, в помещении ГБОУ «Школа №709»
Адреса домов (номера домовладений):
Челобитьевское шоссе, дома № 1 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118), 1А (корпуса 2, 4, 7, 8, 12, 14, 15), 1Б, 1Б (корпуса 1, 2, 3), 1Г (корпуса 1, 2, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17), 10 (корпуса 1, 2, 3), 14 (корпуса 2, 5);
Дмитровское шоссе, дом №120 (корпус 2), 122Г (корпуса 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11), 122Д (корпуса 1, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 15, 22, 25, 29); 124А;
бульвар Академика Ландау, дом № 1, 3, 5 (корпуса 1, 2).
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 799
Место голосования: Челобитьевское шоссе, дом № 2, в помещении ГБОУ «Школа №709»
Адреса домов (номера домовладений):
Челобитьевское шоссе, дома № 2 (корпус 1), 12 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6); 14 (корпуса 1, 3, 4), поселок Ильинский, дома № 6 (строение 2), 18, 26, 26А, 27.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 800
Место голосования: Дмитровское шоссе, дом № 165Е (корпус 8), в помещении ГБОУ «Школа № 2044»
Адреса домов (номера домовладений):
Дмитровское шоссе, дома № 165Д (корпуса 1, 2, 4, 5, 6), 165Е (корпуса 1).
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 801
Место голосования: Дмитровское шоссе, дом № 165Е (корпус 8), в помещении ГБОУ «Школа № 2044»
Адреса домов (номера домовладений):
Дмитровское шоссе, дома № 165Е (корпуса 7, 9, 10, 11, 12, 14);
улица Новодачная, дома № 1, 1 (корпус 1), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 (строение 1), 25, 26, 26 (строение 1), 27, 28, 29, 30, 30 (строение 1), 31, 32, 33, 34, 34 (строение 1, 2), 35, 36, 38, 49, 50, 51, 52, 53, 53 (строение 1), 55, 55 (строение 3), 58, 60, 60А, 63, 63А, 64, 65, 67, 68;
улица Мичурина, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 (строение 1, 2, 3), 22, 23, 23А;
Долгопрудная аллея, дома № 1 (корпуса 5, 6, 7, 8, 12, 13, 16, 18, 19, 25, 30, 32, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 59, 62, 66, 67, 68, 70, 71, 75, 76, 80, 83, 84, 91, 92, 99, 100, 101, 103, 109, 111, 114, 115).
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 802
Место голосования: улица 3-я Северная линия, дом № 17, в помещении ГБУК «КЦ «Северный»
Адреса домов (номера домовладений):
улица 1-я Северная линия, дома № 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36;
улица 2-я Северная линия, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33;
улица 3-я Северная линия, дома № 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16;
улица 4-я Северная линия, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18;
улица 5-я Северная линия, дома № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 21, 23, 25, 27, 29;
улица 6-я Северная линия, дома № 3, 5, 7, 9;
улица 7-я Северная линия, дома № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17;
улица 8-я Северная линия, дома № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;
улица 9-я Северная линия, дома № 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 (корпус 1), 12, 14, 16, 18, 21;
Дмитровское шоссе, дома № 126, 128, 130, 134, 136, 140, 144, 146, 150, 152, 158, 162, 164, 166, 168, 172, 176.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 803
Место голосования: улица 9-я Северная линия, дом № 1 (корпус 2), в помещении ГБОУ «Школа № 709»
Адреса домов (номера домовладений):
улица 9-я Северная линия, дома № 1, 1 (корпуса 1, 3), 20, 20А, 20А (корпуса 13А, 27; 27 – строение 1; 49А, 59, 64, 87, 105), 25 (корпус 2).
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 804
Место голосования: улица 9-я Северная линия, дом № 1 (корпус 2), в помещении ГБОУ «Школа № 709»
Адреса домов (номера домовладений):
улица 9-я Северная линия, дома № 3, 7, 11, 25 (корпуса 1, 3).
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 805
Место голосования: улица 9-я Северная линия, дом № 1 (корпус 2), в помещении ГБОУ «Школа № 709»
Адреса домов (номера домовладений):
улица 9-я Северная линия, дома № 13, 15, 17, 23 (корпуса 1, 2, 3).
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 806
Место голосования: Дмитровское шоссе, дом № 165Е (корпус 8), в помещении ГБОУ «Школа № 2044»
Адреса домов (номера домовладений):
Дмитровское шоссе, дома 165Е (корпус 3, 5, 6), 169 (корпус 5, 6, 7, 9).
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 3454
Место голосования: Дмитровское шоссе, дом № 165Е (корпус 8), в помещении ГБОУ «Школа № 2044»
Адреса домов (номера домовладений):
Дмитровское шоссе, дома 169 (корпус 1,2,3,4,8).
РАЙОН ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 807
Место голосования: Ясный проезд, дом 21, ГБОУ Школа № 285, школьное отделение № 1
Адреса домов (номера домовладений):
Ясный проезд, дома № 13, 13А, 15, 15А, 15Б, 19, 25, 25 (корпус 2).
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 808
Место голосования: Ясный проезд, дом 21, ГБОУ Школа № 285, школьное отделение № 1
Адреса домов (номера домовладений):
Ясный проезд, дома № 11, 11А, 5А, 7, 9, 9А.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 809
Место голосования: Ясный проезд, дом 24, корпус 3, ГБОУ Школа № 285, школьное отделение № 2
Адреса домов (номера домовладений):
Вилюйская улица, дом 4 (корпус 5),
улица Молодцова, дома № 27 (корпус 1), 29 (корпус 2), 31, (корпуса 1-3),
Ясный проезд, дома № 28, 30 (корпуса 1-2), 32, 32 (корпус 1), 34 (корпуса 1-2).
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 810
Место голосования: Ясный проезд, дом 24, корпус 3, ГБОУ Школа № 285, школьное отделение № 2
Адреса домов (номера домовладений):
Ясный проезд, дома № 12, корпус 1, 12, корпус 2, 12, корпус 3, 14, корпус 1, 14, 16, 18, 24, корпус 1, 26, корпус 3, 26, 8, корпус 1.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 811
Место голосования: Ясный проезд, дом 10, корпус 3, ГБОУ СОШ № 285, школьное отделение № 4
Адреса домов (номера домовладений):
улица Молодцова, дома № 23 корпус 1, 23, корпус 2, 25, корпус 1, 25, корпус 2, 27, корпус 2, 27, корпус 3,
Ясный проезд, дом 20, корпус 2.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 812
Место голосования: Ясный проезд, дом 10, корпус 3, ГБОУ СОШ № 285, школьное отделение № 4
Адреса домов (номера домовладений):
проезд Дежнёва, дома № 34, 36, 38, 38А,
Ясный проезд, дом 5.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 813
Место голосования: Ясный проезд, дом 10А, ГБОУ СОШ № 285, школьное отделение № 3
Адреса домов (номера домовладений):
проезд Дежнёва, дома № 20, 24, 28, 30, 32,
Полярная улица, дом 1
Ясный проезд, дома № 1, 2, 4, корпус 1.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 814
Место голосования: Ясный проезд, дом 10А, ГБОУ СОШ № 285, школьное отделение № 3
Адреса домов (номера домовладений):
проезд Дежнёва, дома № 22 (корпуса 3 – 4), 30 (корпус 3),
Полярная улица, дома № 11 (корпус 2), 13 (корпус 1), 15 (корпус 1), 7 (корпус 1), 9 (корпус 2),
Ясный проезд, дома № 4 (корпуса 2 – 3), 8 (корпуса 2 – 4).
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 815
Место голосования: Ясный проезд, дом 10А, ГБОУ СОШ № 285, школьное отделение № 3
Адреса домов (номера домовладений):
улица Молодцова, дома№ 15 (корпуса 1 – 2), 19 (корпуса 1 – 2),
Полярная улица, дома № 13 (корпуса 3 – 4), 15 (корпуса 2 – 3), 17 (корпуса 1 – 2), 19.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 816
Место голосования: проезд Шокальского, дом 11, корпус 3, ГБОУ Школа № 1568 имени Пабло Неруды, структурное подразделение № 2
Адреса домов (номера домовладений):
улица Молодцова, дома № 5, 9,
Полярная улица, дома № 10, 12, 14, 14 (корпус 1), 16 (корпуса 1-2), 18
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 817
Место голосования: проезд Шокальского, дом 11, корпус 3, ГБОУ Школа № 1568 имени Пабло Неруды, структурное подразделение № 3
Адреса домов (номера домовладений):
проезд Дежнёва, дома № 14, 18,
Полярная улица, дом 2, 2 (корпус 1), 3 (корпус 1), 4 (корпуса 1-2), 5 (корпус 1), 6 (корпус 1), 8.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 818
Место голосования: проезд Шокальского, дом 11, корпус 3, ГБОУ Школа № 1568 имени Пабло Неруды, структурное подразделение № 2
Адреса домов (номера домовладений):
проезд Дежнёва, дома № 10, 2, 6 (корпус 1),
проезд Шокальского, дома № 1, 1 (корпус 1), 3 (корпуса 1-2).
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 819
Место голосования: проезд Шокальского, дом 7, корпус 2, ГБОУ Школа № 1568 имени Пабло Неруды, структурное подразделение № 1
Адреса домов (номера домовладений):
улица Молодцова, дом 3,
проезд Шокальского, дома № 11, 13, 13 (корпус 1), 15, 5, 7.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 820
Место голосования: Сухонская улица, дом 3, ГБОУ Школа № 1568 имени Пабло Неруды, структурное подразделение № 4
Адреса домов (номера домовладений):
улица Молодцова, дома № 1А, 1В,
Сухонская улица, дом 7А
проезд Шокальского, дома № 10, 12, 12Б
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 821
Место голосования: Сухонская улица, дом 3, ГБОУ Школа № 1568 имени Пабло Неруды, структурное подразделение № 4
Адреса домов (номера домовладений):
проезд Дежнёва, дом 2А
Сухонская улица, дома № 1, 1А, 5, 5А, 7.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 822
Место голосования: Сухонская улица, дом 3, ГБОУ Школа № 1568 имени Пабло Неруды, структурное подразделение № 4
Адреса домов (номера домовладений):
проезд Шокальского, дома № 2, 2А, 4,6, 6А.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 823
Место голосования: Заповедная улица, дом 22, ГБОУ Школа № 956
Адреса домов (номера домовладений):
проезд Дежнёва, дома № 11 (корпус 1), 15 (корпус 2), 17, 19 (корпус 1), 5 (корпус 1), 9 (корпуса 1-2),
Заповедная улица, дом 28.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 824
Место голосования: Заповедная улица, дом 22, ГБОУ Школа № 956
Адреса домов (номера домовладений):
проезд Дежнёва, дома № 19 (корпус 2), 9 (корпус 3),
Заповедная улица, дома № 16 (корпуса 1-3) 18 (корпуса 1-4), 20, 20А, 24.
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 825
Место голосования: Заповедная улица, дом 12, ГБОУ Школа № 1482
Адреса домов (номера домовладений):
проезд Дежнёва, дома № 25 (корпуса 1-3),
Заповедная улица, дома № 10, 14, 14 (корпус 1), 6, 8, 8 (корпус 1)
Участковая избирательная комиссия (УИК) № 826
Место голосования: Заповедная улица, дом 12, ГБОУ Школа № 1482
Адреса домов (номера домовладений):
проезд Дежнёва, дома № 27 (корпуса 1-3), 29 (корпус 1)
Заповедная улица, дома № 2, 4.КАНДИДАТЫ. Медведковский одномандатный избирательный округ №200:
Анисимкова Полина Николаевна («Зелёные»)
Арбузов Андрей Александрович («Гражданская Платформа»)
Бабушкин Андрей Владимирович( «Яблоко»)
Вельмакин Михаил Вадимович («Зелёная альтернатива»)Загребной Юрий Леонтьевич («Справедливая Россия — За правду»)
Запотылок Евгений Васильевич («Новые люди»)
Орлов Михаил Викторович («Коммунисты России»)
Парфенов Денис Андреевич (КПРФ)
Певцов Дмитрий Анатольевич Самовыдвижение
Степкин Евгений Валериевич (ЛДПР)
Список кандидатов в депутаты Госдумы по МосквеСхема одномандатных округов