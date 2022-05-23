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Город (Москва и область)     23.05.2022 19:53

Кандидатуру Москвы на право проведения «Экспо-2030» отозвана Россией

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Теги:  Москва  Россия  Экспо-2030  заявка  отзыв  Собянин  Путин 

23 мая. Mossovetinfo.ru - 23 мая 2022 года от имени РФ в установленном порядке в международное бюро выставок передано уведомление отозвать добровольно кандидатуру Москвы на право проведения «Экспо-2030», говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел РФ.

В сообщении отмечается, что в условиях «развернутой коллективным Западом масштабной антироссийской кампании» (…) «не приходится говорить о честной конкуренции за право проведения всемирных универсальных выставок».

4 февраля 2022 года ИА МОССОВЕТ сообщало, что Москва заняла третье место в рейтинге ООН благополучия крупнейших мегаполисов (Программа Организации Объединенных Наций UN-Habitat). Комментируя эту новость тогда мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что признание наших достижений со стороны ООН, несомненно, поможет выиграть борьбу за право принять крупнейший форум достижений науки, техники и культуры нашей планеты - Всемирную выставку ЭКСПО-2030. Работа по выдвижению Москвы в качестве города-кандидата была организована по поручению президента РФ Владимира Путина. 29 апреля 2021 года Москва подала заявку на право проведения Всемирной универсальной выставки «Экспо-2030».

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Теги: 
Москва  Россия  Экспо-2030  заявка  отзыв  Собянин  Путин 

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