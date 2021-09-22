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Город (Москва и область)     22.09.2021 18:17

Капремонт доходного дома 1913 года на Новослободской улице завершат 1 ноября

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Теги:  дома  капитальный ремонт 

22 сентября. Mossovetinfo.ru – Капитальный ремонт доходного дома 1913 года постройки на улице Новослободская, планируется завершить 1 ноября 2021 года, сообщает пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы.

В рамках капремонта в доме были полностью заменены все инженерные коммуникации: системы горячего и холодного водоснабжения, системы теплоснабжения, электросеть. Отремонтировано подвальное помещение дома, завершается ремонт фасада и подъезда.

В результате после ремонта дом будет отвечать всем современным требования комфорта.

При ремонте были сохранены все украшения фасада: крылатые фантастические животные, а также венки и растительный орнамент.

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Карта места

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Теги: 
дома  капитальный ремонт 

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