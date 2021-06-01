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Город (Москва и область)     01.06.2021 10:27

Коммерческие перевозчики выходят еще на 22 маршрута в Москве

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Теги:  общественный транспорт  автобусы  коммерческие перевозчики 

31 мая. Mossovetinfo.ru — С 1 по 3 июня автобусы коммерческих перевозчиков начнут работать еще на 22 маршрутах общественного транспорта Москвы, сообщается в telegram-канале департамента транспорта столицы.

Сообщается, что на большинстве маршрутов будут работать низкопольные современные автобусы, количество автобусов большого класса увеличится на 73%.

При этом, изменяется ряд маршрутов и появляется часть новых, некоторые существующие маршруты объединены. Это сделано для того, чтобы избежать дублирования маршрутов, увеличить частоту движения автобусов и сократить время ожидания, а также время в пути. При этом, существующие транспортные связи должны сохраниться.

Подробнее о новых маршрутах коммерческих перевозчиков и изменениях действующих маршрутов можно узнать здесь.

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Карта места

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Теги: 
общественный транспорт  автобусы  коммерческие перевозчики 

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