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Город (Москва и область)     22.12.2021 12:38

Коронавирусом в Москве переболели 2 млн человек - Собянин

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Теги:  Москва  Собянин  коронавирус  Мосгордума 

22 декабря. Mossovetinfo.ru - 2 млн человек переболели коронавирусом COVID-19 в Москве, сообщил во время отчета в Мосгордуме в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

"Огромная благодарность московским врачам и медицинским сестрам, которые спасли жизнь и сохранили здоровье двум миллионам людей, переболевшим ковидом", - сказал Собянин.

По словам мэра, московская медицина сохранила обычную экстренную и плановую помощь.

"Без медицинской помощи не остался ни один заболевший житель Москвы. И при этом мы сохранили обычную экстренно и плановую помощь, что чрезвычайно важно", - сказал Собянин.

Мэр поблагодарил волонтеров и все городские службы за борьбу с пандемией. Мэр отметил, что в городе "максимально щедяще" вводятся ограничительные меры и "это позволяет экономике города нормально работать и развиваться".


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Теги: 
Москва  Собянин  коронавирус  Мосгордума 

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