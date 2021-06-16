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Город (Москва и область)     16.06.2021 17:45

Койки для больных с COVID-19 могут закончиться в Москве через 2-3 недели — Ракова

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Теги:  коронавирус  COVID-19  заболеваемость  коечный фонд  Анастасия Ракова 

16 июня. Mossovetinfo.ru — Койки для больных с коронавирусом в Москве могут закончиться через 2-3 недели. Об этом заявила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы.

«Если такие темпы прироста сохранятся, то даже при условии развертывания всего максимума имеющихся в городе коек, которые можно задействовать под ковид, уже примерно через 2-3 недели мест в больницах просто не будет. Это простая математика, которая ставит нас в жесткие рамки», — сказала Ракова.

Она отметила, что за неделю число инфицированных увеличилось на 80 процентов. А за две недели оно выросло ровно в два раза.

«Еще 2 недели назад было госпитализировано около тысячи человек за сутки. Сейчас – уже почти 1800. Рост составил более 70 процентов.», - подчеркнула Ракова.

По еженедельному объему госпитализаций, отметила заммэра, Москва почти вышла на пиковые значения мая и декабря прошлого года.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил дни с 15 по 19 июня нерабочими, а также ввел новые ограничения в рамках борьбы с распространением коронавируса. Позже мэр Москвы заявил о росте числа тяжелых пациентов с COVID-19.

В среду главный государственный санитарный врач Москвы Елена Андреева выпустила постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  заболеваемость  коечный фонд  Анастасия Ракова 

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