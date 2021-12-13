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Город (Москва и область)
14.12.2021, 19:28
Максимальный тариф на парковку вырастет в Москве с 24 декабря
14 декабря. Mossovetinfo.ru - С 24 декабря на некоторых улицах изменится стоимость парковки. Как сообщили в департамент...
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Город (Москва и область)
14.12.2021, 19:21
Стоимость проезда в общественном транспорте Москвы изменится с 2 января
14 декабря. Mossovetinfo.ru - С 2 января в московском транспорте изменится стоимость некоторых тарифов. Об этом сообщ...
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Город (Москва и область)
13.12.2021, 09:21
В Москве зимой будут работать более 150 катков с искусственных льдом
13 декабря. Mossovetinfo.ru – В Москве зимой будут работать более 150 катков с искусственным льдом. Об этом сообщил на с...