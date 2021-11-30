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Город (Москва и область)     30.11.2021 10:59

МЧС предупредило о сильном ветре с порывами до 25 м/с до конца дня в Москве и области

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Теги:  МЧС  Москва  Московская область  предупреждение  30 ноября 

30 ноября, Mossovetinfo.ru - По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 10:00 до 21:00 30 ноября в Москве ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 20-25 м/с, - говорится в сообщении пресс-служба столичного управления МЧС России.

В то же время МЧС Московской области сообщало, что в период с 11 до 21 часа 30 ноября местами в Московской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия. Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в период с 11 до 21 часа 30 ноября местами по территории Московской области ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 20-25 м/с, отмечается в сообщении.

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Теги: 
МЧС  Москва  Московская область  предупреждение  30 ноября 

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