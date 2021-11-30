МЧС предупредило о сильном ветре с порывами до 25 м/с до конца дня в Москве и области

30 ноября, Mossovetinfo.ru - По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 10:00 до 21:00 30 ноября в Москве ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 20-25 м/с, - говорится в сообщении пресс-служба столичного управления МЧС России.



В то же время МЧС Московской области сообщало, что в период с 11 до 21 часа 30 ноября местами в Московской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия. Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в период с 11 до 21 часа 30 ноября местами по территории Московской области ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 20-25 м/с, отмечается в сообщении.