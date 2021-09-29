 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация выборы
Город (Москва и область)     29.09.2021 15:18

Мосгордума в первом чтении одобрила штрафы за нарушение тишины автомобилистами

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Мосгордума  шум  штрафы  законопроекты 

29 сентября. Mossovetinfo.ru – Мосгордума на своем заседании в среду, 29 сентября, приняла в первом чтении законопроект об увеличении ответственности за предумышленное нарушение тишины автомобилистами.

Законопроект был внесен на рассмотрение столичного парламента мэром Москвы Сергеем Собяниным. Документ предполагает запрет на использование в Москве машин и мотоциклов с полностью или частично модифицированными глушителями, если они нарушают тишину и покой граждан в ночное время.

Кроме того, законопроект предлагает установить штраф за нарушение тишины и покоя граждан в период с 23:00 до 07:00 с помощью звукоусиливающих и звуковоспроизводящих систем, установленных на машинах и мотоциклах. Штраф для граждан за данное нарушение составит 5 тысяч, для юрлиц - 50 тысяч.

Если же мощность двигателя легковых машин-нарушителей превышает 200 лошадиных сил, мотоциклов - свыше 50 л.с., грузовиков - более 250 л.с., то штраф предлагается установить в размере 5 тысяч рублей + 250 рублей за каждые 10 лошадиных сил.

Ранее стало известно, что в Москве начали тестировать камеры с микрофонами, которые измеряют шум проезжающего транспорта.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Мосгордума  шум  штрафы  законопроекты 

Возврат к списку

Лента новостей

15:18 Город (Москва и область) Мосгордума в первом чтении одобрила штрафы за нарушение тишины автомобилистами

15:04 Другое Клубы РПЛ намерены сменить президента лиги Прядкина

14:27 Город (Москва и область) Оперштаб опубликовал новые данные по заболеваемости COVID-19 в Москве

14:08 Город (Москва и область) В Москве усилили контроль за соблюдением масочного режима в транспорте

13:34 Власть Песков: Путин де-факто выходит из режима самоизоляции

Актуальные материалы

17:36 Власть Выборы в Госдуму прошли открыто и строгом соответствии с законом — Путин

14:13 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам

22:30 В России Результаты выборов в Госдуму. Какие партии прошли в парламент

17:25 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве. Партии

14:19 Город (Москва и область) Результаты дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве

12:53 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам. Победители

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru