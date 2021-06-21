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Город (Москва и область)     21.06.2021 10:03

Московские ЗАГСы временно работают только по записи

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Теги:  ЗАГС  режим работы 

21 июня. Mossovetinfo.ru – Московские ЗАГСЫ продолжают работать только по предварительной записи, поддать заявление на выдачу актов гражданского состояния и повторную выдачу справок и актов можно через личный кабинет на портале mos.ru.

При этом, регистрация и расторжение браков по ранее поданным заявлениям будет происходить в назначенное время и даты.

По ряду вопросов специалисты ЗАГС и Дворцов бракосочетаний готовы проконсультировать граждан по телефону.

Новый режим работы отделов ЗАГС и Дворцов бракосочетаний был введен 15 июня, после того. Как в Москве были введены новые ограничения из-за коронавируса.


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Теги: 
ЗАГС  режим работы 

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