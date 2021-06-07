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Город (Москва и область)     07.06.2021 11:27

Московским школьникам помогут выбрать профессию в центре «Моя карьера»

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Теги:  школьники  Моя Карьера  профориентация 

7 июня. Mossovetinfo.ru — В центре занятости «Моя карьера» проведут специальные занятия по профориентации для школьников старше 14 лет, сообщается на портале mos.ru.

В ходе занятий школьники пройдут профориентационные тесты и получат рекомендации экспертов. Им расскажут о том, какие навыки необходимо развивать, чтобы выстроить успешную карьеру с опорой на сильные стороны школьника, его увлечения и интересы.

Занятия для школьников будут проходить до конца июня по средам и пятницам. Чтобы принять в них участие, необходимо предварительно зарегистрироваться

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Карта места

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Теги: 
школьники  Моя Карьера  профориентация 

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