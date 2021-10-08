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Город (Москва и область)     08.10.2021 12:51

Московский планетарий открывается после модернизации

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Теги:  Московский планетарий  модернизация  открытие 

8 октября. Mossovetinfo.ru – Московский планетарий 10 октября откроется для посетителей после модернизации Большого звездного зала, сообщается на портале mos.ru.

Планетарий был закрыт на модернизацию 23 августа. По словам генерального директора планетария Виталия Тимофеева, в результате модернизации улучшилось качество изображения на 25-метровом куполе-экране.

«Мы смогли улучшить не только яркость изображения, но и разрешение всей полнокупольной системы», - заявил генеральный директор планетария.

К открытию после модернизации в Московском планетарии подготовили премьерный показ познавательного 4D-мультфильма «Секреты гравитации». Также возобновятся экскурсии и лекции, доступ к экспозиции музея Урании, показы научно-познавательных фильмов.

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Карта места

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Теги: 
Московский планетарий  модернизация  открытие 

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