Московский зоопарк перешел на зимний режим работы

11 октября. Mossovetinfo.ru – Московский зоопарк перешел на зимний режим работы, сообщается на портале mos.ru.



Теперь посетить зоопарк можно с 09:00 до 20:00. Сообщается, что ряд животных уже переведен в зимние вольеры, а некоторые животные готовятся к зимней спячке.



Среди животных, которые засыпают зимой, медведи, сурки, еноты, енотовидная собака, тушканчики, бурундуки, сони-полчки и белогрудые ежи. В тоже время белые медведи и панды зимой не засыпают, посетители смогут их увидеть и в зимнее время. Также зимой посетители смогут увидеть обезьян, жирафов, сурикатов и капибар - эти животные находятся в теплых вольерах, но в зимнюю спячку не впадают.