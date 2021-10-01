Московский зоопарк с 1 октября изменил режим работы

1 октября. Mossovetinfo.ru – Московский зоопарк с 1 октября изменил режим работы, сообщается на официальном сайте зоопарка.



Теперь зоопарк будет работать с 09:00 до 18:00, купить билеты и войти в зоопарк можно будет до 17:00.



Кроме того, сообщается, что в зоопарке закрыли дополнительные входы. Попасть в зоопарк можно через главный вход и через Детский зоопарк. Проход со старой территории зоопарка на новую осуществляется только через наземный переход на Большой Грузинской улице.