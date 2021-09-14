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Город (Москва и область)     14.09.2021 08:34

Москва и Подмосковье договорились о бесплатном проезде льготников до конца 2023 года

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Теги:  Москва  Московская область  общественный транспорт  бесплатный проезд  льготники  соглашение 

14 сентября. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы и Московской области подписали соглашение о предоставлении бесплатного проезда в общественном транспорте в 2021-2023 годах, документ опубликован на mos.ru.

По соглашению, льготные категории граждан, проживающие в Московской области, получат право бесплатного проезда в наземном общественном транспорте Москвы, в метро, на МЦК и монорельсе. Для бесплатного проезда необходимо будет предъявить социальную карту жителя Подмосковья.

В свою очередь для льготных категорий жителей Москвы будет предоставлено право бесплатного проезда в наземном городском пассажирском транспорте Подмосковья. Для бесплатного проезда необходима карта москвича.

Льготными категориями граждан, в частности, считаются: инвалиды ВОВ и инвалиды боевых действий, участники ВОВ, лица, работавшие в период ВОВ на военных объектах, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», ветераны боевых действий, дети-инвалиды, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, инвалиды I, II, III группы, дети-инвалиды, труженики тыла, участники обороны Москвы, пенсионеры, дети из многодетных семей, дети-сироты, реабилитированные лица.

Соглашение, которое подписали мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев, действительно до 31 декабря 2023 года.

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Карта места

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Теги: 
Москва  Московская область  общественный транспорт  бесплатный проезд  льготники  соглашение 

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