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Москва заняла третье место в рейтинге ООН благополучия крупнейших мегаполисов
4 февраля. Mossovetinfo.ru - Москва заняла третье место в рейтинге ООН благополучия крупнейших мегаполисов (Программ...
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03.02.2022, 12:12
26 904 случая заражения коронавирусом выявлено в Москве за последние сутки
3 февраля. Mossovetinfo.ru - 26 904 случая заражения коронавирусом выявлено в Москве за последние сутки, по состоянию на ...
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31.01.2022, 09:40
Экологически опасная школа-новостройка на Пресне (ЦАО), простоявшая 10 лет, будет снесена
31 января. Mossovetinfo.ru - Неэксплуатируемое с 2011 года здание школы по адресу: Стрельбищенский пер., вл. 14 (ЦАО) будет ...