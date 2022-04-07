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Город (Москва и область)     07.04.2022 13:23

Москвичам объяснили почему они получили чужие квитанции за ЖКУ

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Теги:  ДИТ  ЕПД  ЖКУ  рассылки  сбой  Москва 

7 апреля. Mossovetinfo.ru - В четверг утром, 7 апреля, в соцсетях и ТГ-каналах москвичи массово делились информацией о получении долговых платежных документов за недвижимость к которой они не имеют ни какого отношения, сообщает корреспондент ИА МОССОВЕТ.

К полудню Департамент информационных технологий разъяснил, что это были «некорректные e-mail и пуш-уведомления о получении Единого платежного документа, в том числе долговых ЕПД» и произошло это, якобы, «при обновлении сервиса рассылок». Работа сервиса рассылок восстановлена.

ДИТ также сообщил, что эти «некорректные» ЕПД оплачивать не надо, и тем, кто получил такие некорректные сообщения, будут направлены новые сообщения с разъяснениями.

Ранее, 30 марта,  ИА Моссовет сообщало, что расчет штрафов и пеней за просрочку платежей по жилищно-коммунальным услугам будет производиться исходя из ключевой ставки в 9,5%, действовавшей на 27 февраля 2022 г.

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Теги: 
ДИТ  ЕПД  ЖКУ  рассылки  сбой  Москва 

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