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Город (Москва и область)     12.12.2021 07:56

Москвичей предупредили о резком потеплении в воскресенье 12 декабря

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Теги:  Москва  погода  потепление  Фобос 

12 декабря, Mossovetinfo.ru - В воскресенье, 12 декабря, в Москве ожидается резкое повышение температуры на 10-15 градусов, до составит минус двух-четырех градусов из-за с запада теплого атмосферного фронта.
Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

Такие высокие температуры продержатся в столице около недели, при этом в дневные часы ожидаются плюсовые значения.

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Теги: 
Москва  погода  потепление  Фобос 

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