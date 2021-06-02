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Город (Москва и область)     02.06.2021 08:48

Москвичи могут бесплатно пройти медицинское обследование в павильонах «Здоровая» Москва»

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Теги:  Здоровая Москва  здравоохранение  Анастасия Ракова  Ракова 

2 июня. Mossovetinfo.ru – Москвичи могут пройти медицинское обследование в павильонах «Здоровая» Москва», которые работают в московских парках и других местах отдыха.

Как сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, за три недели работы павильонов обследование прошли более 67 тысяч человек. Из них более 26 тысяч человек направлены на дополнительны обследования.

Павильоны работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Там можно измерить артериальное и внутриглазное давление, узнать уровень сахара и холестерина в крови, сделать электрокардиограмму, пульсоксиметрию и сдать кровь на общий анализ. Все исследования проводятся бесплатно. При себе нужно иметь паспорт.  В павильонах можно сделать прививку от коронавируса.. Подробности можно узнать на сайте департамента здравоохранения столицы.

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Карта места

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Теги: 
Здоровая Москва  здравоохранение  Анастасия Ракова  Ракова 

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