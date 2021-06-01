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Город (Москва и область)     01.06.2021 11:34

Москвичи могут сообщить о ядовитых растениях на портале «Наш город»

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Теги:  Наш город  сообщения  ядовитые растения  экология 

31 мая. Mossovetinfo.ru — На портале «Наш город» появилась возможность сообщить о появлении в парках, на газонах или во дворах ядовитых растений, сообщается на портале mos.ru.

Оставить сообщение о появлении ядовитого растения можно в специальной теме, которая доступна в трех категориях: «Мой двор», Мой парк» и «Моя дорога». Городские службы оперативно уничтожат опасные сорняки.

За оперативным устранением ядовитых растений следят специальные городские службы. По правилам, письмо об устранении проблемы должно прийти заявителю в течение восьми рабочих дней, однако на практике чаще всего такое письмо приходит в среднем за два рабочих дня.

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Теги: 
Наш город  сообщения  ядовитые растения  экология 

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