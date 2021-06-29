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Город (Москва и область)     29.06.2021 09:17

Москвичи проголосуют за лучшие реализованные проекты в области строительства

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Теги:  строительство  конкурс  голосование 

29 июня. Mossovetinfo.ru - В рамках проекта «Активный гражданин» москвичи проголосуют за победителей конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства».

Также проголосовать можно на официальном сайте конкурса.

Конкурс проходит в Москве в седьмой раз. В этом году на него представлено 108 проектов в 11 номинациях.

Голосование будет проходить в пять этапов. На первом этапе москвичи проголосуют за победителей в номинациях «Лечебно-оздоровительные объекты», «Объекты улично-дорожной сети», «Многофункциональные торговые центры и комплексы».

На втором этапе пройдет голосование за победителя в номинации «Лучший реализованный проект в области строительства многоквартирных домов повышенной комфортности».

На третьем этапе будут выбраны победители в номинации «Многоквартирные дома категории «стандартное жилье».

На четвертом этапе будут выбраны победители в номинациях «Лучший реализованный проект строительства объектов учебно-образовательного и учебно-воспитательного назначения», «Лучший реализованный проект строительства объектов метрополитена и железнодорожного транспорта» и «Лучший реализованный проект строительства объектов спортивного назначения».

Наконец, на последнем этапе определят победителя в номинации «Лучший реализованный проект реставрации и приспособления объекта культурного наследия для современного использования».

Помимо москвичей, определять победителей будет также городская конкурсная комиссия. Награждение победителей традиционно проходит в канун Дня Строителя.

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Теги: 
строительство  конкурс  голосование 

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