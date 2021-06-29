Москвичи проголосуют за лучшие реализованные проекты в области строительства

29 июня. Mossovetinfo.ru - В рамках проекта «Активный гражданин» москвичи проголосуют за победителей конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства».



Также проголосовать можно на официальном сайте конкурса.



Конкурс проходит в Москве в седьмой раз. В этом году на него представлено 108 проектов в 11 номинациях.



Голосование будет проходить в пять этапов. На первом этапе москвичи проголосуют за победителей в номинациях «Лечебно-оздоровительные объекты», «Объекты улично-дорожной сети», «Многофункциональные торговые центры и комплексы».



На втором этапе пройдет голосование за победителя в номинации «Лучший реализованный проект в области строительства многоквартирных домов повышенной комфортности».



На третьем этапе будут выбраны победители в номинации «Многоквартирные дома категории «стандартное жилье».



На четвертом этапе будут выбраны победители в номинациях «Лучший реализованный проект строительства объектов учебно-образовательного и учебно-воспитательного назначения», «Лучший реализованный проект строительства объектов метрополитена и железнодорожного транспорта» и «Лучший реализованный проект строительства объектов спортивного назначения».



Наконец, на последнем этапе определят победителя в номинации «Лучший реализованный проект реставрации и приспособления объекта культурного наследия для современного использования».



Помимо москвичей, определять победителей будет также городская конкурсная комиссия. Награждение победителей традиционно проходит в канун Дня Строителя.