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Город (Москва и область)     02.03.2022 07:50

Москвичи все чаще начинают использовать платформу «Электронный дом»

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Теги:  электронный дом  самоуправление 

2 марта. Mossovetinfo.ru - Более 350 общих собраний собственников и 2 тыс. опросов провели москвичи в 2021 году на платформе «Электронный дом». Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

Помимо собраний и опросов платформа позволяет взаимодействовать с управляющей компанией, вызывать мастеров-коммунальщиков.

В 2022 году на платформе должны подключить сервис отправки обращений граждан в Мосжилинспекцию, Фонд капитального ремонта, префектуры и управы.

Порядка 300 тыс. жителей Москвы пользуются платформой "Электронный дом", основные объявления в сервисе касаются вопросов содержания домов и взаимодействия соседей, сообщил в октябре 2021 года руководитель ГКУ "Новые технологии управления".

Наиболее востребованной услугой среди жителей стала возможность сообщить о неполадках в квартире, подъезде, доме или во дворе.

Платформа "Электронный дом" - проект правительства Москвы по управлению многоквартирным домом (МКД) для жителей, собственников помещений и управляющих организаций.

В июле 2021 года мэр Москвы Сергей Собянин обсудил с кандидатами в депутаты Госдумы платформу «Электронный дом». «Говорят о самоуправлении, демократии. Но если собственник не может управлять собственным домом, не может принять решение о смене управляющей компании, не может решить вопрос по капитальному ремонту, - то чего стоит эта демократия? Чего стоит это самоуправление?» - сообщил Собянин на своем персональном сайте.

Инфографика с сайта mos.ru - как зайти на платформу «Электронный дом»


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Теги: 
электронный дом  самоуправление 

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